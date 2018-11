Pese a avance tecnológico, tardará en llegar robot casero

San Francisco, Estados Unidos.

La Roomba no era precisamente un robot. Simplemente recorría un cuarto aspirando polvo y basura. Una segunda generación era capaz de regresar a una estación de recarga.

Pero a diferencia de robots como el perro Aibo de Sony, tiene un precio más razonable. Fue un éxito para iRobot, compañía surgida del Instituto Tecnológico de Massachusetts.



Desde entonces ha habido oleadas de intentos fallidos por crear productos robóticos caseros más sofisticados de compañías de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Europa. Ha habido esfuerzos para construir robots humanoides, robots compañeros sociales, robots que cocinan, robots que lavan en seco, robots que doblan la ropa y robots que cambian la arena del gato.



Sin embargo, aún no hay una segunda categoría exitosa de robots domésticos más allá de la humilde aspiradora.



A pesar del persistente optimismo, Los expertos en robótica e investigadores de inteligencia artificial (IA) han aprendido que las cosas que los humanos hacen sin pensar son las más difíciles para las máquinas. John McCarthy, pionero en IA, metió la mano en su bolsillo y sacó diestramente una moneda como un ejemplo de las tareas más desafiantes para un robot.



Muchos investigadores han llegado a creer que los recientes avances en el aprendizaje de máquinas no serán suficientes para construir robots con la habilidad para moverse y realizar tareas en casa. Es probable que eso requiera varios avances tecnológicos adicionales.



Pese a los repetidos fracasos, muchos tecnólogos siguen optimistas de que el robot casero está a la vuelta de la esquina.



En la Universidad de Stanford, en California, el roboticista Kenneth Salisbury desarrolló el prototipo del robot casero PR1 hace una década.



El PR1 inspiró Willow Garage, una empresa de arranque financiada por Scott Hassan, uno de los programadores originales de Google. Willow Garage produjo otro prototipo de robot casero, el PR2, lo que llevó a un buen número de productos derivados, pero la investigación no engendró ninguna aplicación casera comercial de éxito.



Tanto el PR1 como el PR2 fueron las primeras exploraciones en la realización de tareas domésticas comunes, como traer una taza de café, cargar y descargar la lavavajillas e ir al refrigerador y sacar una cerveza. Los prototipos de robots realizaron estas tareas, pero sólo en experimentos sumamente controlados.



Ahora, los roboticistas de Stanford están trabajando en un robot que potencialmente podría trabajar en la casa. Silvio Savarese encabeza un equipo que desarrolla un robot llamado JackRabbot, destinado para hacer entregas en la casa o el campus, así como para algunas tareas en el hogar. Pero aún es difícil desplazarse por una casa, dijo.



Los ingenieros de vehículos autónomos utilizan la tecnología "localización y mapeo simultáneos" (o SLAM por sus siglas en inglés) para navegar. Pero en una casa, llena de cosas, incluyendo humanos, que se mueven frecuentemente, el SLAM es insuficiente, señaló Savarese.



En sociedad con un grupo de la Universidad de California, en Berkeley, los roboticistas de Stanford han desarrollado un nuevo simulador de navegación.



Entonces, ¿podría estar cerca un robot que ayude a tener ordenada la casa?



"Recoger cosas del piso está dentro del alcance si podemos lograr que baje el precio del brazo", dijo Ken Goldberg, roboticista en Berkeley.



Su grupo también experimenta con un robot que puede hacer la cama -de manera lenta, es cierto, pero argumenta que no es una tarea que tenga que hacerse a la velocidad humana.



A pesar de las nuevas inversiones, los investigadores están conscientes de que los robots caseros tienen décadas de parecer inminentes.



"El problema es que el bajo costo, más las altas expectativas, más la impaciencia, hacen difícil hacer un producto grandioso", dijo Kai-Fu Lee, importante investigador chino de IA que ahora es un inversionista de riesgo.