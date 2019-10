Pesan a obesidad más los estigmas

Combatir el sobrepeso sólo con dieta y ejercicio no siempre es suficiente ni ha dado los resultados adecuados en algunos pacientes, afirma Fernando Pérez Galaz, director de la Clínica de Obesidad del Hospital Ángeles Roma.

"Hay pacientes que no logran perder peso porque esta enfermedad daña los mecanismos controladores del peso. Cuando hay obesidad en el abdomen, el adipocito de la zona abdominal secreta hormonas que evitan que haya una pérdida de peso cuando un paciente está solamente con dietas", explica.



Esto puede frustrar a las personas, sostiene, porque a pesar de hacer grandes esfuerzos para bajar de peso, no lo logran por esas hormonas.



Además, otras enfermedades pueden causar obesidad, como los problemas de tiroides, el síndrome de ovario poliquístico y la apnea del sueño, explica.



"Existen muchas enfermedades que se asocian al incremento del peso y, a su vez, el incremento del peso provoca estas mismas enfermedades, es como un círculo vicioso".



El especialista indica que pacientes así requieren cirugía bariátrica y tratamiento farmacológico para atender su obesidad.



Sin embargo, advierte, deben buscar atención médica y no autorrecetarse, ya que en farmacias mexicanas aún se venden pastillas para perder peso que en otros países se han descontinuado.



"Estas pastillas pueden tener hormonas tiroideas, atropina o adrenalina, que lo que hacen es comportarse como anfetaminas y pueden causar daño a la tiroides, alteraciones cardiovasculares e infartos cerebrales", advierte.



La psicóloga de la Clínica de Obesidad del Instituto Nacional de Nutrición, Verónica Vázquez, asegura que es un error pensar que la obesidad es una elección o que se padece por falta de voluntad para combatirla.



"Yo no conozco ningún paciente que elija tener obesidad. La regulación del peso depende de factores fisiológicos, genéticos, sociales y personales", subraya.



Explica que el sobrepeso es una enfermedad multifactorial y compleja y algunas personas necesitan tratamiento con fármacos, apoyo psicológico o cirugías bariátricas para lograr perder peso.



"Puede ser que alguien haciendo dieta y ejercicio no baja de peso, pero mantiene el problema controlado al evitar ganar más kilos".



La especialista señala que la discriminación hacia las personas con obesidad surge de la desinformación que permea en la familia, en el ámbito social, incluso, en la comunidad médica.



Subraya que se deben erradicar estos estigmas porque, además del sufrimiento que causan, pueden llevar a personas con obesidad a dietas o estrategias riesgosas en su urgencia por perder peso para no ser discriminadas, o a que no accedan a tratamientos integrales porque los médicos creen que son culpables de su sobrepeso.



"Lamentablemente se ha retratado a las personas con obesidad como gente que no tiene motivación, disciplina, que no son competentes. Debemos ser serios y respetuosos con ellas".



Agregó que para defender los derechos de quienes tienen sobrepeso y fomentar un trato digno hacia ellos se ha sugerido que en los espacios públicos haya sillas sin descansabrazos, que se sancione la discriminación por el peso y que haya campañas que no los muestren sólo como alguien que come mucho, que no se mueve o que es un costo para la salud.