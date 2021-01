Personas con Síndrome de Down tienen más probabilidades de morir por covid-19: Partners In Health

“El plan de vacunación, a pesar de estar pensado para minimizar contagios y proteger a la población más vulnerable, deja de lado a una población clave: las personas con Síndrome de Down ”, afirmaron Daniel Bernal, Omar Torres y Almudena Laris, de Partners In Health.

La organización Partners In Health aseguró que las personas con Síndrome de Down tienen más probabilidades de ser hospitalizadas o morir de covid -19, y más aún si padecen comorbilidades como diabetes o hipertensión.

Citaron el estudio ‘Covid-19 Morality Risk in Down Syndrome: Results From a Cohort Study of 8 Million Adults’, que incluyó a más de 8 millones de adultos en Reino Unido, y destaca que las personas con Síndrome de Down tienen cinco veces más probabilidades de requerir hospitalización y más de 10 veces de fallecer por covid-19 si se le compara con la población en general, en ausencia de otras enfermedades concomitantes.

En Estados Unidos, las personas con Síndrome de Down hospitalizadas por covid-19 tienen en promedio 10 años menos que el resto de los pacientes y, a pesar de ello, tienen una menor probabilidad de sobrevivir a la hospitalización, según la organización.

“Este aumento es particularmente marcado a partir de los 40 años de edad, lo que los hace vulnerables desde una edad más temprana que el resto de la población”, indicó.

Y citó a la epidemióloga clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oxford, Julia Hippisley-Cox, autora principal del estudio del Reino Unido señalado, quien afirmó que esa población es vulnerable y necesita políticas de protección.

El Síndrome de Down es la causa genética más común de discapacidad intelectual a nivel mundial. En México no existe un registro exacto de personas con esta condición, pero se calcula que se presenta en uno de cada 2 mil 680 nacimientos y la expectativa de vida es de 50 años.

“Es probable que vivan entre 44 mil y 305 mil personas con esta característica en el país”, puntualizó Partners In Health.

Esta población podría ser más vulnerable de sufrir formas graves de covid-19, incluidas alteraciones en la inmunidad, diferencias anatómicas en la vía respiratoria, un menor tono muscular y una mayor frecuencia de enfermedades cardiacas y pulmonares crónicas.

“Adicionalmente, estas personas poseen tres copias de un gen en el cromosoma 21, el gen TMPRSS2, que codifica una enzima que facilita la entrada del virus a las células humanas. De acuerdo con los hallazgos del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, las células de personas con Síndrome de Down suelen expresar 1.6 veces más TMPRSS2, lo que podría hacerlas mucho más susceptibles a la infección viral”, añadió.

El 2 de diciembre del año pasado, el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización de Reino Unido recomendó dar prioridad a las personas con Síndrome de Down para una vacunación pronta, antes incluso que los de 60 y 65 años de edad.

“Sin embargo, en México no se ha hecho una recomendación de manera explícita para anteponer a este grupo, y el Síndrome de Down no se menciona en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 elaborada por el doctor Ricardo Cortés Alcal, presentada el 8 de diciembre de 2020, ni en su última actualización el 11 de enero de 2021”, destacó.