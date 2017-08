Personalidad indomable

Ciudad de México

Hundida en el alcohol y las drogas, Guadalupe Contreras Ramos está a punto de perder la vida a causa de sus adicciones.

Esta mujer, mejor conocida como Lupita D´Alessio, está en el escenario del Teatro Metropólitan, en un concierto de 2006, justo en su momento de mayor crisis.

Ahí es donde vienen a su mente los recuerdos de su niñez, cuando quería ser una famosa bailarina o una nadadora olímpica.

Esas imágenes marcan el inicio de la serie Hoy Voy a Cambiar, basada en la vida de "La Leona Dormida", que estrena este domingo a las 21:00 horas con un capítulo doble por Las Estrellas.

Son 21 episodios los que ya tienen listos los productores Rubén y Santiago Galindo, en donde cuentan la vida de la estrella desde que tenía 9 años y es obligada por su padre a ser cantante.

"Es un gran reto interpretar a Lupita D´Alessio, cada escena para mí fue difícil porque me entrego, y la etapa que me tocó fue cuando tenía sus problemas tan profundos, y no es fácil como actriz.

"Fue un desgaste emocional y físico importante, pero también fue muy satisfactorio, estoy muy contenta. Hubo momentos en los que nos moríamos de la risa y la pasamos bien", declaró Gabriela Roel, quien da vida a la cantante en su etapa adulta.

La serie cuenta con las actuaciones de Ferdinando Valencia, Ari Telch, Christian Ramos, Alejandro Tomassi, Mauricio Castillo e Isabela Camil, entre otros.

Bien supervisados

>Lupita D´Alessio puso algunas condiciones para autorizar la serie, según contaron los productores.

>La primera fue darle un peso importante a su conversión al cristianismo dentro de la trama.

>Además, ella debía participar en la elección de los actores que interpretarían a sus familiares.

>Gabriela Roel tuvo que tomar clases de canto y Giovanna Fuentes de natación.

>A partir de mañana la serie se transmitirá a las 21:30 horas por Las Estrellas.

>El proyecto se grabó en 137 días, menos de la mitad de lo que se tardan para una telenovela.

>Rubén y Santiago Galindo llevaban unos 13 años sin producir algo de ficción.