´Personal médico, ya estamos aquí´

Ciudad de México.

Llegaron gritando "¡Viva México!", "¡Viva Jalisco!", "Viva Yucatán!", "¡Viva Quinta Roo!", "Viva Oaxaca". "¡Personal médico, aquí estamos!".

Médicos y enfermeros de todo el País que fueron convocados por el IMSS para reforzar la lucha contra el Covid-19 en la Ciudad de México, donde la atención está a punto de desbordarse, salieron del aeropuerto con cubrebocas todos y arrastrando sus maletas, con temor y una nostalgia anticipada porque vivirán el final del año sin sus familias, pero orgullosos de su profesión.

"Soy enfermera de vocación y de profesión", dijo Karla Gómez, que traía un cuadro de la Virgen de Guadalupe y las fotos de su mamá, su papá y su hermano y arrastraba dos maletas. Traía cubrebocas y careta.

"Tuve muchos obstáculos, todo el mundo me intentó convencer para que dijera: ´No, Karla, no te arriesgues. No arriesgues tu vida por alguien que no valora su propia vida y no se cuida´, pero estamos aquí, porque queremos salvar vidas", expresó.

De Oaxaca llegaron 20. En la puerta de salida de la Terminal 2 los esperaba el personal del IMSS con mantas de la "Operación Chapultepec" para ayudarlos a subir a un camión. Karla presentó a sus familiares: "Mi madre, mi hermano y mi papá. La de abajo soy yo y nuestra madre la Virgen".