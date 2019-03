Personaje gay en Marvel podría ser una realidad

Ciudad de México.

El tema de un personaje de la comunidad LGBT ha sido muy mencionado en redes sociales luego de que se reportó que Marvel estaba pensando en incluir un personaje gay en las películas "The Eternals" y la búsqueda por el actor perfecto había comenzado.

La productora argentina y miembro importante del Marvel Cinematic Universe (MCU), Victoria Alonso, dijo que ya es tiempo de que un superhéroe homosexual aparezca en la franquicia del MCU.

En entrevista Victoria no confirmó, ni negó nada sobre estos rumores, pero sí dijo: "vamos a elegir a los mejores Eternals y muy pronto les haremos saber todos los detalles, se lo prometo".

COMPROMETIDA CON LA DIVERSIDAD

"Estoy muy emocionada con todo lo que estamos haciendo. Creo que nuestro éxito se basa en que todos nuestros héroes son completamente diferentes. ¿Por qué querríamos ser representados por un solo tipo de personas? Nuestra audiencia es global, diversa e inclusiva. Si nosotros hiciéramos las cosas distintas le estaríamos fallando a ellos. Si no impulsamos la diversidad no tendremos más éxitos. Nuestro compromiso es darle todo eso a la audiencia", aseguró.

Si esto llegara a ser una realidad para la película "The Eternals", sería la primera película de Marvel en mostrar un personaje homosexual. Por otra parte, no sería la primera película de superhéroes, puesto que el estudio FOX se les adelantó con "Deadpool 2" (la cual no forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel), quien presentó a Negasonic mostrándose abiertamente gay al igual que Brianna Hildebrand, la actriz que la interpreta.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, en 2015 habló sobre la posibilidad de que esta inclusión se hiciera pronto en una de las películas y al parecer será más pronto de lo que se prevenía.