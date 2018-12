Persisten robos en Misiones del Puente

Río Bravo, Tam.- Robos a casa habitación en el Fraccionamiento Misiones del Puente son dados a conocer por usuarios de redes sociales, quienes desde hace tiempo han manifestado que ni rejas o protecciones han podido detener a los amantes de lo ajeno.

Según han manifestado los ladrones dan preferencia a los televisores, que son más fáciles de extraer, así como los teléfonos, consolas de videojuegos y otros que caben incluso por las ventanas.

"A nuestra casa se metieron durante la noche, estábamos dormidos, se llevaron todo cuanto pudieron, incluso esculcaron mi bolso para llevarse mi cartera y sacaron también la de mi esposo que estaba en su pantalón muy cerca de nosotros, pensamos que nos echaron algo por debajo de la puerta para dormirnos porque cuando despertamos nos dolía mucho la cabeza", afirmó residente de la calle Santa Cecilia.

Los vecinos de ese fraccionamiento incluso han señalado que se han metido a varias casas el mismo día, aprovechando cuando los habitantes salen a trabajar, e incluso cuando son pocos minutos los que tardan en volver a su hogar.

"A mis vecinos les robaron durante la noche cuando salieron a trabajar, como su casa se queda sola tuvieron tiempo de saquear con toda calma", dijo residente de la calle San Benito. A esos saqueos no escapan las casas cuyos dueños no han habitado o han dejado temporalmente, a las cuales les extraen no solo el mobiliario y electrodomésticos, sino hasta puertas, ventanas, fregaderos, retretes y el cableado eléctrico.

"Tengan precaución con los ladrones que andan viendo nada más a dónde meterse a robar", advirtió uno de los afectados por medio del grupo Qué pasa en Misiones del Puente, el cual desde hace años crearon con el fin de alertar sobre los robos que se han estado cometiendo en esa zona.