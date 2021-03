Persisten rezagos para latinos y afros

Dallas, Tx.

Inés García no tiene computadora, y aun si tuviera, dice que no hubiera sabido cómo registrarse en línea para vacunarse contra el coronavirus, por eso, en enero su hijastra y su nuera lo registraron para que se vacunara en el condado de Dallas, consigna un amplio reportaje de The Dallas Morning News bajo las firmas de Evergon Bailey Jr., Dianne Solís y Holy Hacker.