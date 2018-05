Persisten problemas en transporte público

Valle Hermoso, Tam.- Los problemas con el transporte público local no paran, pues usuarios se siguen quejando de las malas condiciones en las que algunas unidades operan en esta localidad. "No hay buenas condiciones para transportarse en algunas de las peseras, no cuentan con ventilación, los asientos están maltratados y además circulan con tanques de gas butano en el interior de las inidades", dijo un usuario del transporte publico, que se identificó como Sergio Ramos de la colonia Los Pinos.