Persisten problemas con el diesel agrícola

Matamoros, Tam.- A dos semanas de que en la región arranquen las labores de siembra de sorgo, los agricultores siguen con problemas para el abasto de diesel con el subsidio que les otorga la Sagarpa porque las estaciones de servicio mantienen su postura de no respetarlo, por lo que exigen una pronta solución ya que lo contrario tendrán que comprarlo al precio normal, cuando el problema es que no tienen recursos.

Cada vez, asegura el ejidatario Arturo Gutiérrez, “nos resulta más difícil conseguir el combustible a precio subsidiado, porque para empezar, aquí en Matamoros sólo hay 2 gasolineras que deberían dar este servicio, pero no, cuando vamos nos dicen los despachadores que está suspendido hasta nuevo aviso”.

Se queja de que otras de las fallas en este programa, según le han comentado otros agricultores, es que pese a que les llegó la notificación de que ya pueden disponer de ciertas cantidad de litros de diesel a menor precio, cuando acuden a comprarlo se encuentran con que no es así, que la dotación que tienen disponible es menor.

“Ahorita estamos haciendo los últimos trabajos de preparación para la siembra, porque algunos comienzan desde la segunda quincena de diciembre, dependiendo si tienen suficiente humedad, y es entonces cuando vamos a necesitar más diesel y si la Secretaría de Agricultura no atiende los reclamos y exhorta a la de Hacienda a que cumpla con los empresarios gasolineros para que devuelva el diferencial del subsidio, el problema será más grande y entonces todos pondrán el grito en el cielo”, agregó.

Sobre esto, criticó también la postura de los dirigentes cenecistas en el estado y el municipio, “porque les hemos dicho claramente lo que está pasando, incluso hace poco que estuvimos en Ciudad Victoria para conocer el nuevo líder nacional de la CNC y lo planteamos, pero la situación no cambia y la mayoría de los campesinos no podrá sembrar la totalidad de sus predios porque no cuentan con los recursos suficientes”.