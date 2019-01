Persisten las carencias en el laboratorio del Centro de Salud

Aun y cuando ya se encuentran ocupados y funcionando una segunda etapa de lo que fueron los trabajos de remodelación y acondicionamiento a las instalaciones del Centro de Salud rector, aún sigue careciendo de nuevo equipo suficiente como en el caso del área de laboratorio en donde todavía se carece de lo principal.

No se está brindando el servicio a los pacientes y familias que forman parte de programas federales como el de Prospera en el caso del laboratorio, pues aun y cuando asisten a diario los químicos el caso es de que no es culpa de ellos que al no contar con las herramientas necesarias se la pasen con los brazos cruzados.

Abordado de manera breve el director y doctor Daniel Reyna Veloquio, dijo que ya se están haciendo las gestiones para ver la forma de que se pueda contar con el equipo necesario y el inmobiliario que se requiere, para un mejor funcionamiento ya que hasta el momento no se a puesto en funcionamiento oficialmente la segunda etapa, y ello se pudiera estar dando a mediados de febrero.