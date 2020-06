Persisten largas filas para ingresar a bancos

Aunque la mayoría de filas en las instalaciones bancarias de Reynosa se han registrado durante los días viernes, ayer persistió la espera de afiliados y de población en general por varias horas, interesados en realizar algún trámite.

A medio día, se contabilizaban más de 40 personas en la sucursal de la colonia Anzaldúas, una cantidad similar a la del banco del Bulevar Morelos, mientras que 30 esperaban en la calle Herón Ramírez.

Las filas se forman incluso para acceder a los cajeros.

Las personas deben esperar su turno guardando por lo menos metro y medio de distancia, portando cubrebocas y comprometiéndose a seguir protocolos sanitarios al ingresar a la sucursal, aunque en este lapso llegan a presentarse diversas inconsistencias, que ciudadanos han denunciado a EL MAÑANA, entre las que se ubica falta de personal. "No hay quien brinde información de dónde formarse, ni de cuántas personas se atenderán al día, luego cuando uno quiere hacer una pregunta nos dicen, esperen su turno, no dan información", dijo Felipe, ciudadano inconforme.

Al no existir personal que brinde información certera sobre los procedimientos, algunos llegan a perder su turno, pese a soportar las filas bajo las temperaturas superiores a los 35 grados centígrados. "Yo dependo de cheques, tengo que venir a cambiarlos por lo menos 2 veces por semana, me ha tocado ver como salen faltando 10 minutos para la hora de cierre diciendo que ya no atenderán a nadie, no es justo, les dicen que regresen mañana", insistió.

A raíz del Covid-19, los bancos adaptaron diversas medidas de seguridad, por lo que no pueden atender a grandes grupos dentro de las sucursales, y hasta la fecha aún no existe certeza para retomar estas prácticas.