Persisten inquietudes sobre el outsourcing

"Si van a tener derecho a la utilidad de la empresa de la que son empleados hasta ese momento, y a partir de que los transfieren a la operativa, empiezan a generar utilidad de la otra, ¿o va a ser de todo el año en una? Ésa es la gran pregunta".

Señaló que también está la inquietud del periodo de tiempo, si van a ser 30 días o tres meses para que el Gobierno federal dicte los lineamientos para aplicar la reforma.

Describió que en la última revisión que realizaron a la reforma, habla de un periodo de tres meses para que las empresas puedan transferir a los empleados de la empresa de servicios a la operativa, sin necesidad de transferir activos.

"El otro tema es sobre ¿qué tipo de salario se va a utilizar cuando los trabajadores no son sindicalizados, porque hay un grupo de disposiciones que se quedan así como estamos, que es el 10 por ciento de la renta gravable, una parte del cálculo con salarios percibidos y otros con días trabajados.

"Pero dentro de esas reglas, habla de tomar en cuenta para los no sindicalizados, el salario del sindicalizado más alto, aumentado en un 20 por ciento, y las empresas que no tienen sindicalizados, no está claro qué salario van a tomar en cuenta y si es salario base o salario integrado?", describió Castro.

Es decir, aquellas empresas con un servicio especializado que no tiene que ver con el objeto social de su actividad, y también aquellas que dan servicios compartidos, por ejemplo de nómina, que una empresa brinda a las demás.

"Esos también se pueden considerar especializados, pero no queda muy claro si van a necesitar un registro en el padrón que va a tener ahora la Secretaría del Trabajo para las empresas que den servicios especializados".

Castro dijo que espera que todas estas interrogantes puedan ser resueltas.