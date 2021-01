Persisten groserías en filtros sanitarios

Quienes tienen doble nacionalidad son los que se portan más prepotentes y groseros al querer ingresar por el filtro sanitario que hay en el puente internacional Reynosa-Hidalgo.

El filtro sanitario busca frenar el paso a los que vienen a cosas no esenciales, pero en su intento por cruzar, algunos se muestran groseros con el personal a cargo.

Gilberto Estrella Hernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y responsable del tema del Covid en Reynosa, comentó que hubo una señora que duró casi 40 minutos en el auto parado y al no dejarla pasar, luego comentó en redes que no le llegaron al precio y que por eso la regresaron.

En el caso de personas de doble nacionalidad, si van por cuestiones de trabajo, se les deja pasar, se aplican criterios y deben comprobar.

"Es increíble el comportamiento de la gente que tiene doble nacionalidad, tanto con el funcionario público, como con la autoridad, es prepotente, groseros, altaneros, es increíble, es a veces con lo que se tiene que lidiar", dijo.

El funcionario Estatal, comentó que es una medida que se aplica para frenar los contagios, pero al pasar a la fase II el personal se incorporó a sus labores en las diferentes dependencias y se quitó el filtro y se implementa en noviembre otra vez para contener los contagios.

"Muchos vienen a cosas nada esenciales, de visita, hay mucha familiaridad entre las dos regiones y por eso se implementó", recalcó.

En el filtro del puente Reynosa-Hidalgo, se requieren al menos 10 personas por turno, por lo que son 30 personas en total al día, por lo que se ha reforzado con otras dependencias para apoyar a Coepris.

El filtro busca que: no viajen personas con síntomas de Covid, vigilar el uso del cubrebocas, que no haya más de 2 personas en el vehículo, respetar el Doble Hoy No Circula, que el motivo se transitó sea determinado como esencial, así como que no viajen niños y adultos mayores.

Filtros se mantienen para frenar contagios.