Persisten derrames tras reparar cárcamo

Con todo y que hayan concluido los trabajos de construcción del cárcamo ubicado por libramiento Echeverría, exactamente frente a la Casa del Indigente, las fugas de aguas negras continúan presentándose en colonias como la Aquiles Serdán y Ampliación Aquiles Serdán.

"No quedó bien la obra o no sabemos qué es lo que esté pasando, pero si se decía que terminándola se acabaría el problema esto no sucedió como lo decían las autoridades competentes", dijo María de Jesús Muñoz, ex dirigente del último sector.

Las familias llegaron a entusiasmarse cuando les dijeron que no habría más filtraciones de aguas negras, pero lamentablemente las cosas siguen igual y aumentan cuando se presentan precipitaciones pluviales.

Un caso concreto lo representa la calle Ruvirosa, entre Francisco y Madero y Felipe Ángeles.

Un tramo de la arteria está cerrada a la circulación porque nunca se pudo resolver en definitiva el brote que ahí existe desde hace casi un año por lo que la ex lideresa hizo un nuevo llamado a la Comapa (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) para ver si ahora sí se pone fin a dicha situación, que ya no soportan quienes viven a unos pasos de la laguna de aguas pestilentes que se ha formado.