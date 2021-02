Persiste pico de intubados

Aunque Nuevo León tiene un respiro en la ocupación hospitalaria de pacientes con Covid-19 al caer el indicador a 58 por ciento, el número de personas intubadas no ha bajado, remarcó la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra.

El 5 de enero el Estado registró 392 pacientes intubados y al día siguiente subió a 409. Desde entonces, la cifra no ha bajado de 400. Ayer en la Entidad había 417 personas con ventilación mecánica.

"Son muchísimos todavía", dijo Becerra en la rueda de prensa diaria para actualizar datos de coronavirus. "A pesar de que las hospitalizaciones han disminuido, la cantidad de pacientes graves no disminuye con esa misma velocidad y esa es la respuesta de por qué tenemos esa cantidad de defunciones.

"(...) ¿Cuál es la conclusión de esto? Que sí llegan menos pacientes, pero los pacientes que están llegando, llegan muy graves y están llegando prácticamente directo a intubar".

Nuevo León ayer registró en total mil 542 pacientes hospitalizados y ligó el segundo día con un 58 por ciento de ocupación hospitalaria, después de haber alcanzado hasta un 85 por ciento hace 12 días.

El Estado también tuvo un descenso en contagios diarios al reportar ayer 698 casos, el número más bajo desde el 2 de enero.

"Habíamos comentado que el Hospital Metropolitano estaba rebasado, hoy el hospital ya no tiene pacientes sentados, eso es muy importante, ya el personal puede atender mejor a los pacientes", refirió Becerra.

"(...) Teníamos muchos pacientes que estaban dentro del hospital, pero estaban sentados, hoy esto no está ocurriendo por primera vez, tenemos 48 horas así".

La subdirectora del Hospital Metropolitano también informó de 45 fallecimientos más por coronavirus, para sumar 8 mil 124 muertes por esta enfermedad.

Consideró que las restricciones impuestas por el Estado influyeron para bajar las hospitalizaciones y contagios, y pidió a los ciudadanos ser prudentes con las festividades deportivas y con el 14 de febrero para que no incrementen los casos de Covid.

HAY RESISTENCIAS

Indígenas tzeltales de la tercera edad del municipio de Maravilla Tenejapa, en la zona Altos de Chiapas, se niegan a vacunarse contra el Covid-19 porque, dicen, en el pueblo no se ha visto la enfermedad y temen que en la vacuna se encuentre el coronavirus.

Ante esto, las autoridades comunales realizan un consenso en 62 localidades de la región para respetar la decisión de las poblaciones y mantener la paz y tranquilidad en el municipio.

Maravilla Tenejapa es un municipio con más de 43 mil habitantes, donde no se tiene registro de contagios de Covid-19, por tal motivo las personas adultas mayores advirtieron que no se aplicarán la vacuna.

"Un 98% de la población no va a aceptarla. Vamos a ser respetuosos y que cada localidad lo manifieste por escrito para que nosotros tengamos un respaldo cuyos resultados enviaremos a la instancia correspondiente", señaló el coordinador general del ayuntamiento, Ricardo Francisco Bautista Díaz.

Desde que inició la emergencia sanitaria, en Maravilla Tenejapa han seguido los protocolos de salud, evitando actividades religiosas, eventos masivos, así como las aglomeraciones.

Este es uno de los llamados municipios de "La Esperanza", ya que, hasta el momento, no se ha detectado ningún contagio, señaló Bautista Díaz.

Aunque la mayor parte de los habitantes advirtieron que rechazarán la vacuna, hay una minoría que sí está interesada. Ellos, como en el resto del país, pueden solicitarla a través de la plataforma digital; sin embargo, en el pueblo llevan meses sin internet y muchos no saben usar una computadora, como la señora María Girón Entzin, de 74 años, quien no ha podido darse de alta en el sistema.

"He estado intentando subir el nombre de mi mamá para que esté en la lista de espera, pero ahorita no he podido, llevamos varios días sin internet", dijo Juan Antonio López Entzin, hijo de María.

Por el contrario, Pedro López, de 56 años, dice que él y los siete integrantes de su familia, todos de la comunidad Patch´En, en Maravilla Tenejapa, han decidido no aplicarse la vacuna y dejarlo en manos de Dios.