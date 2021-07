Persiste GP de la CDMX

El Gran Premio de la Ciudad de México 2021 quiere llegar a la meta el próximo 31 de octubre, a pesar de todos los obstáculos que se le pongan en frente.

Un eminente repunte de casos y hospitalizaciones por Covid-19 en el País, sumado por la confirmación de que el hospital emergente del IMSS ubicado en el Autódromo Hermanos Rodríguez prolongará su servicio hasta el 18 de agosto, podrían significar problemas para el regreso de la F1 a México.

Pero, según informan los organizadores, la carrera sigue firme para el último fin de semana de octubre del año en curso.

Aunado a estos obstáculos se suma que el Gobierno de Australia canceló la carrera pactada para el 21 de noviembre debido a las restricciones de viaje y cuarentena obligatoria.

Para Carlos Alberto Pantoja, epidemiólogo y académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, el GP de la CDMX se podría realizar, pero bajo estrictos lineamientos de salud.

"Por números de vacunación, México si podría recibir a la Fórmula Uno en octubre porque se tiene estimado, para esa fecha, tener una dosis en todos los mayores de 18 años.

"Se puede hacer el evento pero respetando la sana distancia, con aforo limitado y uso de mascarillas en todo momento. (Las escuderías) la opción sería la cuarentena de una semana, o la negatividad de PCR porque no es solo el piloto, es todo el equipo", explicó el experto.

La lentitud con la que se ha aplicado el programa de vacunación en las ciudades australianas, que a la fecha completa el 7.2 por ciento de los 25.36 millones de habitantes, también fue un factor importante a considerar.

En el País, la situación parece similar, pues de los 126.7 millones de mexicanos, solo 18.9 han recibido las dos dosis, poco más del 15 por ciento.

SIN BAJAR GUARDIA PARA OCTUBRE: EXPERTO

Contemplar el cien por ciento de aforo en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de la Ciudad de México sería un riesgo para los aficionados y para las escuderías.

A menos de cuatro meses de realizarse la carrera en la pista capitalina, la adquisición de boletos ha sido un éxito, pues sólo quedan lugares disponibles en las gradas frente a los pits, con precio de 25 mil 643 por los tres días.

En 2019, el GP de México registró una asistencia de 345 mil 694 espectadores durante el fin de semana, es decir, más de cien mil asistentes por día.

Aunque se llegara a cubrir el 50 por ciento de la población con las dos dosis de la vacuna de Covid-19, los protocolos sanitarios no deben descuidarse, comentó Carlos Alberto Pantoja, epidemiólogo y académico de la Facultad de Medicina de la UNAM.

"La ventaja es que están al aire libre, eso es bueno y tratar de controlar a las personas que no estén al aire libre (zonas de invitados especiales). Hay que recordar que las vacunas sirven para disminuir el número de personas que se ponen graves o fallecen y eso no ha sido muy efectivo en México, por eso no se debe bajar la guardia", dijo el especialista.

La carrera en el Hermanos Rodríguez podría seguir el ejemplo del Gran Premio de España, que apenas permitió mil fanáticos en las gradas en día de la carrera.