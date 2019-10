Persiste el conflicto en escuela primaria

Río Bravo, Tam.- Cumplió sus primeros 5 meses con candado la dirección de la escuela primaria de Tiempo Completo Manuel González, ubicada en la colonia Estero en donde para agravar la situación ayer registró problemas en el servicio de la energía eléctrica.

Personal docente y de intendencia dijeron al reportero que, fueron ellos quienes finamente le colocaron las cadenas y el candado en la dirección donde atendía la directora Rosy Alemán.

Agregaron que se cansaron de que la directora siempre manejo las cosas a su antojo, sin tomar en cuenta a nadie, haciendo con el dinero lo que más le convino, por eso fue que decidieron cortarle la "ubre", ya que el dinero que asignaba el gobierno federal a los planteles de Tiempo Completo, siempre hizo lo que quiso.

Revelaron que tanto en el Centro de Desarrollo Regional como en la supervisión de zona saben lo que está pasando pero nada hacen al respecto, mientras que las madres y padres de familia son los que están batallando cuando les solicitan una constancia de estudios, para determinado trámite por situar un ejemplo.

La rehabilitación de la energía eléctrica tuvo un costo superior a los 90 mil pesos, y ya presenta problemas nuevamente.

'Aquí no la queremos, no la vamos a dejar entrar si se atreve a venir, pues tenemos entendido que según continúa siendo la directora, y cobrando un sueldo que no se merece", añadió el intendente Manuel.

El conflicto escolar que cada vez se está haciendo más maduro parece no tener fin, toda ves que el superior de la zona escolar, expresó que entre tanto no se disponga de indicaciones para ver las medidas que se van a tomar, ellos siguen reconociendo a la maestra Rosy Alemán (con todo y que se exhibe viajando) como directora, aunque físicamente no atiende en la escuela donde debería estar en funciones.

REGISTRA. Se avivo problema de energía eléctrica por enésima ocasión al dejar de funcionar algunos aires acondicionados.

CUMPLE. Se mantiene conflicto escolar en la escuela primaria de tiempo completo Manuel González, lleva más de cinco meses.