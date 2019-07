Persiste desinformación de empleo a migrantes

Matamoros, Tam.- En el Servicio Nacional del Empleo están a la espera de instrucciones para saber si se ofrecen o no plazas laborales a migrantes, afirmó el coordinador de la oficina en Matamoros, Braulio Chávez Lozano.

Explicó que hasta el momento no se tienen instrucciones al respecto a pesar de las declaraciones de autoridades nacionales de ofrecer empleos a migrantes, por lo que están en espera de ello.

Resaltó que debe haber coordinación entre los tres niveles de gobierno para este ofrecimiento, sin embargo, ellos aún no tienen indicación alguna al respecto, aunque están a la espera de cualquier señalamiento que les hagan las autoridades superiores.

Comentó que no han profundizado con empresarios para saber si están interesados o no en contratar mano de obra migrante en sus empresas, es decir, no han sostenido una plática formal con ellos para conocer si sentir sobre el tema.

Agregó que se trata de un tema muy importante, ya que los problemas suscitados por la migración han ido en aumento y cada vez más difícil, por lo que solo están en espera de la instrucción para coadyuvar en lo que sea necesario.

Cabe hacer mención que hace algunos día atrás la Secretaría de Fomento Económico y del Empleo en Matamoros, dio a conocer que algunas empresas locales iniciarán a contratar a migrantes.