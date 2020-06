Persiste conflicto en Cabildo de Reynosa; bloque opositor procede legalmente contra alcaldesa Maki Ortiz

A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez informó ser sujeta a una demanda penal interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción, luego de que redujera las compensaciones económicas que reciben seis de los 25 integrantes de cabildo.

“La fiscalía anticorrupción me informa que 6 regidores pusieron una demanda penal, me parece que tiene que ver con sus compensaciones, las baje porque no han asistido a casi ninguna convocatoria de las que he hecho para apoyar la pandemia”, tuiteó.

Los regidores implicados son Héctor Eduardo Flores Gómez, Blanca Leticia Gutiérrez Garza, Diego Quezada Rodríguez, Erika Lorena Saldaña Muñoz, Alejandro Alberto Ortiz Ornelas y Claudia Margarita Pacheco Quintero.

En su mensaje de redes sociales, la alcaldesa también reconoció tener citatorios de parte del Gobierno Estatal, dirigidos a Esmeralda Chimal Navarrete, secretaría de Tesorería y Finanzas del municipio, así como a Roberto Carlos, secretario del Ayuntamiento.

“Le pidieron libro y sellos de su notaría que estaba cerrada por cierto, en fin, una continua persecución, uff”, y agregó: “Ya llegaron los exhortos de la diputada Juana Sánchez y Javier Garza de Coss, ojalá también manden ayuda, más recurso a la ciudad”.

Su mensaje surge luego de efectuar una rueda de prensa en la que respondió a estos exhortos, asegurando no violar ninguna ley y cumplir con las reglas de transparencia, así como de rendición de cuentas.

EL MAÑANA publicó el 16 de noviembre como regidores y secretarios del ayuntamiento reciben compensaciones por montos superiores hasta los 50 mil pesos mensuales, tras contar con una solicitud de transparencia respaldada por el Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información (IMTAI).

CONTRAPARTE

SÓLO QUEREMOS SE HAGA LO CORRECTO: DIEGO QUEZADA

Diego Quezada Rodríguez, uno de los regidores que interpuso la demanda, indicó a EL MAÑANA que las declaraciones de la munícipe sólo buscan desviar la atención de los asuntos que realmente solicitan sus compañeros, ya que su inconformidad no va encaminada a las rebajas, sino a las anomalías en ellas.

“Es muy curioso que los descuentos se efectúen luego de que votáramos en contra en diversos asuntos donde hicimos señalamientos, como el cierre del presupuesto 2019, nosotros tenemos pruebas de que las compensaciones se modificaron de un día para otro, incluso cuando ya estaban las facturas generadas”.

Y agregó: “Solo queremos que las cosas se hagan correctamente, y si ya hay un presupuesto que se respete, que se hagan los cálculos a los impuestos, que se transparente todo el manejo de estas compensaciones, no tenemos que andar de acompañantes de ella, cada regidor es libre de hacer sus labores o gestiones”, concluyó.