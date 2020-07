Persiste colapso en puente

El Puente Internacional Reynosa-Pharr se encuentra completamente colapsado al estar detenidas sus funciones debido a la protesta generada por productores agrícolas, ocasionando la molestia de traileros y personas que necesitan ingresar a Estados Unidos.

El tránsito vehicular se vio completamente afectado, provocando una larga fila de automóviles particulares y camiones de carga.

Jorge Velázquez se vio sorprendido en la mañana de ayer al observar la maquinaria que impedía su tránsito, quedando completamente atrapado y sin ninguna forma de salir de la protesta.

"La verdad sí es molesto que pase este tipo de cosas, tenía que ir a McAllen para comprar cosas que necesito, pero ya me quedé parado aquí y quien sabe a que hora pueda", dijo en tono enojado.

Muchos de los afectados prefirieron apagar sus vehículos y bajar los vidrios para dormirse esperando que cuando despertaran ya pudieran circular, mientras otros no lo apagaron y prefieren estar en el aire acondicionado que estar soportando las altas temperaturas de 37 grados.

"Me sorprendí al verlos pero qué les puedes decir si no te van hacer caso, están desde el miércoles y están aferrados en que no se van a mover, entonces ya me vinieron a fregar el día", expresó Óscar Zárate, que estaba en su camioneta.

De acuerdo a Ramón Garza García, presidente de la Cámara Nacional del Transporte de Carga en Reynosa, el Puente Internacional de Reynosa-Pharr es uno de los más transitados al registrarse promedio de 2 mil 800 a 3 mil 500 unidades de carga por día.