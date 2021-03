Persiguen su sueño

Ellas no juegan en Rayadas o Tigres Femenil, son 10 jugadoras nacidas en la Ciudad que se han convertido en representantes del futbol regio en otros clubes de la Liga MX Femenil.

"Yo empecé a jugar la Liga cuando ya tenía un torneo de haber iniciado y pues no se me dio la oportunidad así de simple, así de sencillo, en ninguno de los dos equipos y llegaron ofertas de fuera.

"Entonces, pues decidí irme por el club que me estaba buscando (Santos)", explicó la mediocampista Carolina Zepeda, quien ha desfilado por cuatro clubes del circuito y actualmente juega en el Atlético de San Luis.

Para la ex Borreguita, de 27 años, jugar en otro equipo que no sea tu ciudad de nacimiento es una muestra de cada jugadora por demostrar que si se cierran puertas en casa, hay que abrirlas en otro lado.

En el cuadro potosino, Zepeda se encontró con sus "paisanas" la defensa Karla Cantú y la delantera Britany Cárdenas.

El Atlas Femenil tiene un par de zagueras regias, Vanessa González y Julissa Dávila; en Xolos de Tijuana está la defensa Britany Hernández; en Puebla la delantera Barbrha Figueroa, y en FC Juárez la portera Gabriela Herrera.

En Santos juegan Katia Estrada y Lourdes de León, quienes jugaron en Rayadas.

¿Te gustaría jugar en Rayadas o Tigres?

"Sí, claro que sí, no se descarta; obviamente es mi Ciudad, la verdad me gusta mucho Monterrey, yo creo que fuera del futbol o ya más grande o en un futuro me gustaría radicar ahí, quiero hacer mi vida laboral en Monterrey", dijo Zepeda, egresada en Psicología Organizacional.

Por lo pronto, Zepeda como las otras nueve regias buscan crecer como futbolistas, demostrando que pueden jugar donde sea y poner en alto el nombre de la Ciudad por todo el País.

4 EQUIPOS En los que ha jugado Zepeda: Santos, León, Tijuana y San Luis.

10 REGIAS Juegan la Liga MX en equipos que no son Rayadas y Tigres.

11 JUGADORAS Nacidas en Nuevo León tiene Tigres Femenil y tres Rayadas.