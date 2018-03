Persiguen acusaciones de acoso sexual a Ryan Seacrest

El presentador Ryan Seacrest, que fue acusado por su exestilista Suzie Hardy el pasado noviembre de haber abusado sexualmente de ella cuando trabajaban juntos, niega dichas acusaciones y alega que se trata de un intento de extorsión por parte de Hardy.

“Esta persona que me acusó de cosas horribles me pidió dinero en múltiples ocasiones, pero yo me negué. He trabajado muy duro para lograr mi éxito y no desperdicio mis oportunidades. No quiero acusar a nadie de no decir la verdad, pero en este caso, no tengo más remedio que negar nuevamente las acusaciones contra mí”, asegura en un comunicado que recoge Page Six.

El conductor del programa American Idol ha hecho estas declaraciones este martes, un día después de que la revista Variety recogiera los testimonios y detalles de Hardy, entre los que aseguraba que había sido sometida a frotamientos y tocamientos por parte de Seacrest durante su trabajo en el programa de televisión E! News hace diez años.

El que es también productor, de 43 años, podría ver afectada su reputación durante los Premios Oscar, que se celebran el próximo domingo, ya que algunos publicistas de Hollywood han confirmado a Page Sixque sus estrellas representadas no pasarán por los micrófonos de Seacrest durante la alfombra roja.

“Ayer Variety publicó una historia contra mí, a pesar de que un investigador externo no encontrara fuerzas para respaldar estas acusaciones. Variety no habló conmigo ni se molestó en contrastar la historia con otros testigos creíbles ni solicitar ninguna de las pruebas que se obtuvieron durante la investigación”, insiste el presentador sobre la investigación que se inició hace unos meses y de la que, de momento, ha salido impune por falta de pruebas.

"Mucho se ha dicho sobre los movimientos #MeToo y Time's Up y la importancia de brindarles a mujeres y hombres la oportunidad de compartir sus historias de mala conducta en el lugar de trabajo, en un esfuerzo por cambiar nuestra cultura y las desigualdades sistémicas que existen. Apoyo absolutamente esta causa de manera inequívoca y aplaudo a todas las valientes almas que han compartido sus historias", comienza su declaración Seacrest, en la que declara que él mismo hizo públicas las acusaciones en su contra como apoyo a la causa.

No es la primera vez que el presentador se muestra a favor de estos movimientos reivindicativos, pues en la pasada edición de los Grammy, Seacrest acudió con una rosa blanca en el traje como símbolo de apoyo al Time´s Up, la iniciativa creada para protestar contra la desigualdad de género y la conducta sexual que está afectanddo principalmente a la industria del cine.





Hardy, que comenzó a trabajar como estilista de Seacrest en 2007, ha asegurado en sus testimonios a la revista Variety que las cosas cambiaron cuando se enteró por el asistente personal de Seacrest que este había comenzado a tener un interés romántico hacia ella.

Hardy le cuenta a la publicación varios incidentes que tuvo en 2008, como que Seacrest le había tocado la entrepierna, le daba abrazos indeseados, le metía la cabeza entre sus piernas mientras se agachaba a atarle los cordones o, incluso, le golpeaba el trasero. De hecho, Hardy presentó como prueba a la ya cerrada investigación una fotografía de su nalga amoratada debido a la supuesta palmada del presentador.