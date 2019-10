Persigue dirigencia nacional de Morena

Yo estoy en buena lid de reconocer el triunfo de quien me gane, pero en tres encuestas, con tres debates, no en una elección amañada, eso no lo paso . Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena

Cd. Victoria, Tam.- El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, emplazó a los otros candidatos a ese cargo a renunciar a sus actuales responsabilidades para contender en un proceso de elección por encuesta a nivel nacional; asimismo, acusó a dos de las candidatas, Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján Uranga, de querer intercambiarse cargos.

"Yo por eso dije que renunciaran a sus cargos porque los tres aspirantes, doña Bertha tiene un cargo partidista que recibe un erario público; doña Yeidckol es secretaria general en funciones de presidenta, ella recibe financiamiento público y manejan mil 600 millones de pesos al año en financiamiento en prerrogativas; y don Mario (Delgado Carrillo) que es mi amigo nada más tiene la Cámara de Diputados, es presidente de la JUCOPO", dijo Rojas Díaz Durán en rueda de prensa en un restaurante en esta localidad.

El excoordinador de Asesores en el Senado de la República y suplente del senador Ricardo Monreal Ávila, propuso que el proceso de selección de la nueva dirigencia nacional sea a través de tres encuestas realizadas a nivel nacional, y tres debates, así como se opuso a la elección interna la cual restringe la participación a militantes del partido inscritos hasta el año 2017.

Apuntó que la actual dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky carece de autoridad moral para perseguir la reelección en ese cargo, cabe recordar que esta fue elegida como secretaria general del CEN morenista pero asumió la Presidencia luego que el anterior dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, renunció para buscar la candidatura de la Presidencia de la República en 2018.

"No me quita el sueño doña Bertha, le voy a ganar, yo he recorrido todo el país, ayer estuve en Puebla, he estado en todo México, y yo siento muy bien el ánimo de la gente por eso yo pedía desde el principio una consulta para que votáramos todos, el mismo presidente hizo eco de lo que yo propuse también de encuestas, que sean tres encuestas, tres debates y que la gente decida", Alejandro Rojas ofreció a los tres aspirantes firmar un pacto de unidad y civilidad en el que se reconozca al triunfador en el proceso interno.

"Yo estoy en buena lid de reconocer el triunfo de quien me gane, pero en tres encuestas, con tres debates, no en una elección amañada, eso no lo paso", finalizó.