Persecución policial termina en confusión

Harlingen, Texas. - Una persecución de alta velocidad está ahora bajo investigación porque el único dato que se tiene oficialmente es que inició en Mercedes y terminó en la confusión si fue en Edinburg o Alamo, Texas.

La policía local de Mercedes, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y oficiales del Sheriff Eddie Guerra del Condado de Hidalgo trabajan en la investigación aunque todavía no pueden confirmar exactamente acerca de los detalles de esta persecución y sólo se tiene el informe de que comenzó en Mercedes y terminó en algún lugar alrededor de Tower Road o en Trenton o Wisconsin en Edimburgo, según DPS y la Oficina del Sheriff del Condado.

No está claro porque la parte investigadora principal es la que no puede decir exactamente qué sucedió. La policía de Mercedes dice que tienen investigadores de los datos en Edimburgo, pero se deslindaron del caso, dicen que la policía de Mercedes no participó en la persecución, señaló la DPS.

La sargento María Montalvo de DPS, dice que recibieron una llamada para ayudar a Mercedes con un vehículo que no hizo caso a una señal de que se detuviera y siguieron a ese vehículo hasta Edinburg alrededor de las 8:40 de la noche.

Los oficiales de DPS detuvieron a una mujer y la transfirieron a Tropical Texas Behavioral Health y ahora está pendiente de ser llevada a la cárcel del condado acusada de evadir el arresto con un vehículo motorizado y llevar ilegalmente un arma.

No está claro por qué la policía de Mercedes estaba persiguiendo este vehículo y menos queda en claro el porqué niegan ahora que la policía de la ciudad no participó en el incidente.