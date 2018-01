Perros de diferentes razas protestan contra experimentación

Los caninos vistieron carteles de rechazo y pequeñas pancartas en contra de la experimentación en animales para fines cosméticos.



La protesta, adherida a la campaña Forever Against Animal Testing de las organizaciones Cruelty Free International y The Body Shop, busca prohibir esta práctica, que estiman causa daños hasta a 500 mil animales cada año.



La campaña enfatiza que el 80 por ciento de los países de todo el mundo no cuentan con leyes que prohiban la experimentación en animales con fines cosméticos.



"Hemos puesto en marcha las protestas con perros, ya que son un símbolo poderoso para nosotros (...), representando las relaciones que tenemos con los animales y sirven para conectar con los partidarios de la abolición de la crueldad", comentó Jessie Macneil-Brown, responsable de las campañas mundiales de The Body Shop.



Las organizaciones señalaron que presentarán a la ONU una petición para crear un convenio internacional que esta práctica. Su meta es recabar ocho millones de firmas, de las cuales llevan más de la mitad.