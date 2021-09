...Pero reiteran Américo y Garza: ´Queremos ser´

Me gustaría ser gobernador de Tamaulipas, claro que sí, sería un gran honor y privilegio, poderle servir a este estado, pero también conozco los procedimientos internos´´. Américo Villarreal,

A poco más de nueve meses para que en Tamaulipas se renueve la gubernatura, el senador Américo Villarreal Anaya y Héctor Martín Garza González, oficial mayor de la Secretaría de Economía, continúan alzando la mano para ser los contendientes por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En sus motivos exponen la preparación en diversas dependencias y servicio público, pero también en los principios de la 4T.

En entrevistas para EL MAÑANA, Villarreal Anaya, expuso: "Me gustaría ser gobernador de Tamaulipas, claro que si, sería un gran honor y privilegio, poderle servir a este estado, pero también conozco los procedimientos internos, se que esto es mediante encuestas, y que mucho tiene que ver la empatía, la percepción".

Mientras que, Garza González declaró: "En mi tendrán a un gobernador amigo, he estado recorriendo Tamaulipas desde hace más de 16 años cuando el presidente me invitó al grupo que se estaba armando para la esperanza, desde entonces me he acercado con todos los sectores de la sociedad y así seguiré".

Ambos reconocieron que esperarán los lineamientos de su partido para anotarse y que respetarán la decisión de la convocatoria.

Con respecto a otros perfiles de interesados, coincidieron en que será la ciudadanía y las encuestas quienes tomen la última palabra. "El ejemplo debe empezar por uno, yo debo ser un hombre congruente, honesto, voy bien pero iremos mejor, de eso estoy convencido", comentó Héctor Martín.

Por su parte, Américo declaró: "Todos los compañeros legalmente tienen el derecho de participar, pero bastará con mostrar quiénes somos, qué hemos hecho, nuestras metas".

Mientras MORENA continúa con la preparación de la convocatoria, ambos funcionarios federales expusieron que sin importar el resultado, desde su trinchera apoyarán a mejorar la vida de las y los tamaulipecos.