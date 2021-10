Permitirán aforo del 70% en iglesias de NL

En su tradicional mensaje dominical, difundido en las redes sociales, el prelado también informó sobre la reanudación de las clases de catecismo de manera presencial.

"Atendiendo las solicitudes que algunos párrocos y padres de familia me han hecho de retomar las clases presenciales de catecismo en las comunidades, toda vez que se han retomado las clases presenciales de las escuelas y colegios, en coordinación con el Secretariado de Pastoral Catequética he decidido permitirlas siempre y cuando se cumpla con las disposiciones que he enviado por escrito a cada parroquia y que deben ser tomadas en cuenta por los padres de familia y por los encargados de la catequesis", expresó el jerarca católico.