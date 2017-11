Permiten a dos, usar productos con mariguana

Cd. Victoria, Tam.

Hasta el momento solo se han presentado tres solicitudes de Tamaulipas ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para el uso de medicamentos a base de la mariguana, dos de los cuales ya han sido autorizados y los cuales se encuentran en los municipios de Victoria y Matamoros informó el comisionado estatal Óscar Villa Garza.

“Pero no es en sí el uso de la mariguana sino el producto de la mariguana, que de hecho se tiene que importar, y nosotros lo único que somos es una ventanilla, nosotros recibimos la petición, la mandamos a México a la Cofepris y allá es donde se decide o si no si se les otorga el permiso”, agregó que es dicha instancia quien determina la dosis que se le puede suministrar a cada uno de los pacientes según el caso.

En el caso del paciente de Ciudad Victoria esta es para el tratamiento de ataques epilépticos, dichos medicamentos no son producidos en México por lo que se tienen que importar de los Estados Unidos de América para suministrarlos a los pacientes autorizados; por otro lado recordó que en el mercado existen productos a base de este psicotrópico como el ‘Marihuanol’, los cuales no están autorizados por esa instancia federal.

Villa Garza destacó que el componente del cannabis que es utilizado para la fabricación de medicamentos es el Cannabidiol, “por eso que quede claro, no está permitido el uso de la mariguana como tal, está permitido el uso de ciertos productos de la mariguana que los extraen y los usan para ciertos padecimientos”.

En cuanto al uso recreativo de la mariguana el comisionado estatal de Coepris dijo que se han recibido pocas solicitudes, no obstante recalcó que la reforma a la ley para permitir el uso de esta planta solamente es para fines medicinales, “yo creo que no han entendido o no se han dado cuenta que lo que se autorizó es el uso de lo que contiene no el uso de la hierba”.