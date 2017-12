Permiten saqueo de Cruz Roja, luego la enrejan

Nuevo Progreso, Tam.

Luego de que los ladrones se llevaron lo que quisieron de las instalaciones de la Cruz Roja, procedieron a enrejar la benemérita institución.

Es realmente triste y lamentable como es de que siendo una de las necesidades y demandas de la población en general, el poder contar con una Cruz Roja en funcionamiento ya que al cierre temprano del Centro de Salud se quedan sin servicio médico, hoy en día luce el edificio solo, saqueado, y sin fecha para su apertura.

Está visto que en Río Bravo no les importa que Nuevo Progreso no cuente con una institución de primeros auxilios para la población, caso contrario en Caminos y Puentes en donde a cambio de jugosas ganancias, perciben importantes dividendos; en cambio como no es “costeable”, mantener los servicios a la comunidad no les interesa que esté funcionando la Cruz Roja en la Villa.

“Después de que robaron la Cruz Roja cuando estaba abierta, y que la saquearon ahora en lo que parece una burla le pusieron rejas como para decir que les interesa”, dijo en tono molesto Alfredo Cruz residente de la zona Centro.