Permiten permanecer a 12 mil 400 migrantes

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, hizo declaraciones cautelosas sobre la investigación pendiente relacionada con el uso de los caballos. Cuando se le preguntó sobre la discrepancia, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que Biden "no estaba prejuzgando un desenlace. Estaba hablando con el corazón". Señaló que él no está interfiriendo con ninguna pesquisa.

Mayorkas señaló que unos 2.000 haitianos han sido expulsados en forma expedita en 17 vuelos desde el domingo, y más podrían enfrentar la misma suerte en los próximos días, de acuerdo con facultades especiales por la pandemia con las que se niega a las personas la oportunidad de buscar asilo.

Señaló que Estados Unidos ha permitido a unos 12,400 ingresar al país, al menos temporalmente, mientras exponen su situación ante un juez de inmigración para permanecer en territorio estadounidense de acuerdo con las leyes de asilo u alguna otra razón jurídica. En última instancia podrían ser rechazados y quedar sujetos a expulsión.

Mayorkas señaló que unos 5.000 están en custodia del DHS y están siendo procesados para determinar si se les expulsa o se les permite solicitar la residencia legal. Algunos regresaron a México.

Un funcionario estadounidense con conocimiento directo de la situación dijo que las autoridades programaron seis vuelos a Haití el viernes, siete el sábado y seis el domingo. El funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente.

En México, poco más de 100 migrantes, en su mayoría hombres solos, permanecían el viernes en la mañana en un campamento a un lado del río en Ciudad Acuña.

AYUDAN AGENTES A FAMILIAS

Muchos enfrentan la expulsión porque no están cubiertos por las protecciones recientemente extendidas por la administración Biden a los más de 100,000 migrantes haitianos que ya se encuentran en los EE. UU., muchos de los cuales abandonaron su tierra natal después del devastador terremoto de 2010, citando preocupaciones de seguridad y disturbios sociales en el hemisferio occidental. país más pobre.

Estados Unidos y México parecían ansiosos por poner fin a la situación humanitaria cada vez más politizada que provocó la renuncia del enviado especial de Estados Unidos a Haití y la indignación generalizada después de que surgieron imágenes de agentes fronterizos maniobrando sus caballos para bloquear y trasladar a los migrantes por la fuerza.

Mientras tanto, Seguridad Nacional ha dicho que casi 2,000 haitianos han sido expulsados rápidamente en vuelos desde el domingo bajo poderes pandémicos que niegan a las personas la oportunidad de buscar asilo. Aproximadamente 3.900 estaban siendo procesados para un posible regreso a Haití o su colocación en procedimientos judiciales de inmigración de EE. UU. otros han sido liberados en los EE. UU. con avisos para comparecer ante el tribunal o informar a las autoridades de inmigración. Miles han regresado a México.

CAMPAMENTO VACÍO

Un funcionario estadounidense dijo el jueves que las autoridades esperaban que el campamento estuviera vacío en unos dos días. El funcionario tenía conocimiento directo pero no estaba autorizado a hablar en público. Seguridad Nacional había planeado enviar hasta siete vuelos diarios, pero volaron solo tres el miércoles y cinco el jueves debido a problemas con los contratistas y retrasos mecánicos, dijo el funcionario. Se programaron siete vuelos a Haití el viernes, seis el sábado y siete el domingo.

Y en México, poco más de 100 migrantes, la mayoría hombres solteros, permanecieron el viernes por la mañana en el campamento ribereño de Ciudad Acuña.

Decenas de familias que habían estado allí cruzaron de regreso a Del Río durante la noche después de que las autoridades mexicanas abandonaron el área. Con el río corriendo más alto, algunos agentes de la Patrulla Fronteriza ayudaron a las familias que tenían dificultades para cruzar con niños.

Algunos migrantes también se mudaron a pequeños hoteles o domicilios particulares en Ciudad Acuña. Las autoridades detuvieron a seis migrantes a la una del jueves por la tarde.

Luxon, un migrante haitiano de 31 años que ocultó su apellido por miedo, dijo que se iba con su esposa e hijo a Mexicali, a unas 900 millas al oeste a lo largo de la frontera de México con California.

"La opción era ir a un lugar donde no hay mucha gente y allí pedir documentos para ser legal en México", dijo.

Cuando se le preguntó sobre la situación en Ciudad Acuña el viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo: "No queremos que México sea un campamento de migrantes, queremos que el problema se aborde por completo".

A algunos haitianos se les permite permanecer en los EE. UU. al menos temporalmente para buscar asilo o permanecer bajo algún otro reclamo de residencia, con avisos que aparecerán más tarde ante las autoridades de inmigración. Los funcionarios del DHS se negaron a especificar el número, pero dijeron que son personas con "vulnerabilidades" particulares, lo que significa que están embarazadas, tienen hijos pequeños o que Estados Unidos no tiene la capacidad de mantenerlos detenidos, especialmente durante la pandemia.

CONTINUARÁN EXPULSIONES

El gobierno no tiene planes de dejar de expulsar a otros por motivos de salud pública a pesar de la presión de los legisladores demócratas, quienes dicen que los migrantes están siendo enviados de regreso a un país en problemas que algunos abandonaron hace más de una década.

La administración Trump promulgó la política en marzo de 2020 para justificar políticas de inmigración restrictivas en un esfuerzo por prevenir la propagación del coronavirus. La administración Biden lo ha utilizado para justificar la deportación de migrantes haitianos.

Un juez federal a fines de la semana pasada dictaminó que la regla era incorrecta y le dio al gobierno dos semanas para detenerla, pero la administración Biden apeló.

Las autoridades dijeron que el Departamento de Estado de Estados Unidos está en conversaciones con Brasil y Chile para permitir que algunos haitianos que anteriormente residían allí regresen, pero es complicado porque algunos de ellos ya no tienen estatus legal allí.

El enviado especial de la administración Biden a Haití, Daniel Foote, presentó el jueves una carta de renuncia en protesta por las expulsiones "inhumanas" a gran escala de migrantes haitianos.

Foote, quien fue nombrado en julio, escribió al secretario de Estado Antony Blinken, diciendo que renunciaría de inmediato "con una profunda decepción y disculpas a quienes buscan cambios cruciales".

"No me asociaré con la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Haití, un país donde los funcionarios estadounidenses están confinados a recintos seguros debido al peligro que representan las bandas armadas para la vida diaria", dijo. escribió. "Nuestro enfoque de políticas para Haití sigue siendo profundamente defectuoso, y mis recomendaciones de políticas han sido ignoradas y descartadas, cuando no se editaron para proyectar una narrativa diferente a la mía".

GRUPO HUMANITARIO CONDENA UNICEF LAS EXPULSIONES

"Se determinó que algunas de esas propuestas eran perjudiciales para nuestro compromiso con la promoción de la democracia en Haití y fueron rechazadas durante el proceso político. Que él diga que sus propuestas fueron ignoradas es simplemente falso ", dijo Price.

El grupo humanitario UNICEF también condenó las expulsiones y dijo el jueves que las estimaciones iniciales muestran que más de dos de cada tres migrantes expulsados a Haití son mujeres y niños, incluidos recién nacidos.

"Haití se está recuperando de la triple tragedia de los desastres naturales, la violencia de las pandillas y la pandemia de COVID-19", dijo Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, quien dijo que quienes regresan sin la protección adecuada "se encuentran aún más vulnerables a la violencia, la pobreza y el desplazamiento - factores que los llevaron a migrar en primer lugar ".

Y el líder de los derechos civiles, el reverendo Al Sharpton, que recorrió el campamento el jueves, dijo que había sido testigo de "una verdadera desgracia humana y catastrófica" y prometió "apoyar a nuestra gente y asegurarse de que el asilo sea tratado de una manera y una manera".

Los vehículos del Departamento de Seguridad Pública de Texas están alineados en el lado de Texas del río Grande, cerca de un área utilizada por los migrantes.

Una excavadora junto a un montículo de escombros mientras las cuadrillas limpian un área donde los migrantes estaban acampados.