´Permiso para el cultivo no aumentará adictos´. Nueva jurisprudencia de la mariguana

Las nuevas leyes o jurisprudencia que habla de la permisividad legal para el cultivo de la mariguana no necesariamente habrá de aumentar sustancialmente el número de adictos.

Para el psicólogo clínico Horacio Alberto Reyna, las drogas por si solas hacen adictos a las personas, al igual que las bebidas alcohólicas hacen adictos a los individuos.

inclusive fue más allá, al destacar que él problemas de las drogad o el narcotráfico agraven la inseguridad, porque los grupos delincuenciales ya encontraron otras áreas para cometer sus ilícitos que ya no son necesariamente el tema de las drogas.

El psicólogo clínico explicó que las adicciones tanto de drogas como de alcohol no tiene que ver con su consumo, sino en temas propios del interior del individuo.

Dijo que lo que hace adicto a un ser humano a drogas o alcohol es su ser interior que tiene que ver con su historia personal desde su nacimiento a los 5 años de edad. Refirió que en esa etapa crítica de la vida es donde se desarrollan lo que él llamó compulsiones que es lo que hace que l persona depende de l drogas o el alcohol.

Las compulsiones adquiridas durante la infancia son la cause de las adicciones. Así hay compulsión a droga, alcohol o juego.

Cuando el individuo se enfrenta a sus compulsiones y las resuelve estará resolviendo sus problemas de adicciones, agregó.

Permitido: cultivar y consumir

La Suprema Corte de Justicia de la Nación completó los cinco amparos que se requerían para generar jurisprudencia obligatoria a nivel nacional para el uso recreativo de la mariguana.

Los cinco integrantes de la Primera Sala del máximo tribunal discutieron dos proyectos de sentencia

Uno de la ministra Norma Piña y otro de Arturo Zaldívar, en los que se abordó la inconstitucionalidad de las nomas que establecen la prohibición para que la Secretaría de Salud autorice el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos de cannabis.

La ministra Piña Hernández expuso que al consumir cannabis de forma recreativa, los quejosos no incurrirán en los delitos contra la salud previstos tanto por la propia Ley General de Salud como por el Código Penal Federal.

La declaratoria de inconstitucionalidad anterior no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que respecto de estos actos no existió solicitud y el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad no debe perjudicar a terceros", se expone en la propuesta.

El proyecto que posteriormente presentó el ministro Zaldívar se mantuvo en el mismo sentido, tal y como él mismo lo propuso tres años atrás, el 4 de noviembre 2015.

Disposición terminaría con el mercado negro

Las nuevas disposiciones legales sobre la mariguana pueden ayudar a lograr la pacificación del país y también podrían terminar con el mercado negro del enervante, dijo el abogado de MORENA Juan Triana Márquez.

El asesor jurídico de MORENA el abogado Juan Triana Márquez consideró que hay mucha especulación acerca del tema de la nueva jurisprudencia sobre la mariguana, que permite el cultivo de este enervante.

Triana Márquez dijo textualmente que :"Debemos esperan en que términos se presenta la Despenalización, independientemente de la jurisprudencia que se ha emitido al respecto".

Expuso que en el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional se considera que mas que el uso lúdico de la yerba, se tiene en cuenta en que medida, estas nuevas disposiciones van a tener importancia para lograr la pacificación del país.

Juan Triana Márquez.