Permea molestia en tropa

Ciudad de México.

Militares de Infantería y Caballería en activo mostraron su molestia por no poder repeler las agresiones de la delincuencia con el mismo poder de fuego y por ser humillados por civiles durante sus operaciones en el interior del País.

También manifestaron su desacuerdo con la decisión presidencial de revelar el nombre de la cabeza del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), tras el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa.

"Es como si se exhibiera al culpable de la operación, sea o no el mando que haya estado en Culiacán, decir quién fue el responsable se me hace un acto de mala fe, de traición, porque no sólo se le señala por la falla, sino que se le exhibe a la delincuencia, se le pone en riesgo", opinó un coronel de Infantería que realiza tareas de seguridad en el Estado de México.

Por separado, soldados que realizan distintas misiones en las fuerzas armadas aseguraron a Grupo REFORMA que en los cuarteles existe un desgaste de las tropas por los constantes operativos de seguridad en zonas críticas.

"La gente se duerme en donde sea, trae un rezago de sueño, no se come bien, no siempre hay raciones calientes, se enfrenta esta situación en climas adversos, es mucha la exigencia de los mandos por estar en todos lados", lamento un sargento de Infantería, que desmontó su jornada de trabajo, procedente de Guanajuato.

"A la hora de las agresiones viene el problema, porque al estrés de ser blanco de la delincuencia se suma que no podemos actuar como se nos ha entrenado, tenemos las manos amarradas, ahora nos lanzan piedras o nos insultan, nos patean a los compañeros y no podemos hacer nada".

Un teniente de Caballería que realizó operaciones de seguridad en Guerrero añadió que no existe en el sentir de las tropas un cobijo por parte de sus mandos, debido a la presión que existe para reducir la violencia.

"El que se expone es uno, está uno en la primera línea de la agresión, ya un compañero perdió la pierna en Culiacán, otro perdió la vida, para eso somos los soldados, para estar al frente y enfrentar esta violencia, estamos para recibir órdenes, pero no se puede decir que un militar actuó solo y no recibió órdenes, y mucho menos decir su nombre en público, eso es no sentirte protegido por tus propios jefes", lamentó.