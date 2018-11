Permanente la campaña vs. la mortal enfermedad

Omar Nelson González Cepeda, jefe en la Jurisdicción Sanitaria.

La diabetes continúa siendo la principal causa de muerte en México y estimaciones hechas indican que podrían ser 80 mil los decesos por año por lo que la Secretaría de Salud realiza de manera permanente una serie de acciones para prevenir la aparición de cada vez más casos entre la población mexicana.

En Reynosa, se tienen bajo control médico un total de 4,500 personas sobre todo adultas y adultos mayores que ya contrajeron la enfermedad, informa el jefe de la Jurisdicción Sanitaria IV, Omar Nelson González Cepeda.

Hoy miércoles 14 de noviembre se celebrará un evento relacionado con la prevención del mal en el auditorio municipal donde se instalarán 32 módulos para brindar atención y servicio médico así como orientación alimenticia a quienes padezcan la enfermedad y también se ofrecerán detecciones.

En los diferentes centros de Salud de la ciudad se lleva a cabo de manera permanente la detección de casos nuevos mediante un sencillo examen de la sangre.

La diabetes es un padecimiento que causa además de insuficiencia renal terminal, es la primera causa de ceguera prevenible en el adulto y también la primera causa de amputaciones no traumáticas y ademas la principal causa de los infartos.

Cuando una mujer se embaraza o planea embarazarse, si es diabética debe controlar el mal antes de iniciar el proceso porque de no hacerlo así correría un gran riesgo que se traduciría en afectar tanto al producto así como a ella misma.

Un caso de diabetes gestacional puede originar en un momento dado una malformación congénita. En algunos casos esto podría provocar que tal vez el producto no sobre viva y si vive no se descarta la posibilidad de que pueda presentar alguna discapacidad, esto según investigadores en el país.

La diabetes es un padecimiento en el que se manifiestan los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre altos.

En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina; en la tipo dos, la más común, el cuerpo no produce suficiente o no usa la insulina de manera adecuada.

De acuerdo con otras opiniones médicas, la diabetes mellitus es un mal que se produce cuando el páncreas no puede fabricar la insulina suficiente o cuando no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo.

LOS SINTOMAS

Son varios los síntomas de la diabetes, entre ellos aumento de la sed y las ganas de orinar, se acrecenta el apetito, visión borrosa, fatiga, entumecimiento u hormigueo de pies y manos así como pérdida de peso sin razón aparente así como úlceras que no cicatrizan.

Los síntomas de diabetes 1 pueden manifestarse rápidamente. En el caso de la tipo 2, pasan años y hay veces que ni siquiera se notan en las personas.

RECOMENDACIONES

Algunas recomendaciones que hacen los médicos es llevar un plan de alimentación con consumo reducido de calorías así como practicando actividad física la mayoría de los días de la semana, pero también es importante perder una cantidad moderada de peso.

AUMENTAN FALLECIMIENTOS

Por otro lado, en oficinas del Registro Civil de esta ciudad se ha informado que el número de fallecimientos por diabetes ha ido incrementando en los últimos años.

A las mujeres que desean o planean tener un embarazo y tienen diabetes, se les recomienda acudir al médico para controlar la enfermedad.