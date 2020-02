Permanencia de Damm sigue al aire

El presidente de los Tigres, Miguel Garza, confirmó que a Jürgen Damm se le vence el contrato en junio y que existe una negociación con él para renovar o salir a la MLS.

"Lo único que tengo entendido hasta la semana pasada, es que ha estado hablando ´Toño´ Sancho con su representante, iba todo muy bien con nosotros, quería quedarse en la institución, estaban en negociaciones.

"Hay un punto muy importante y ese tiene que ser la voluntad del jugador y de la institución. Si no existen las voluntades, no vamos a llegar nunca a un acuerdo, pero no es con él, es con todos. Siempre hemos platicado que la puerta para entrar a Tigres es muy chiquita, somos demasiados selectivos para formar y hacer un equipo, pero la puerta para salir está muy grande para el que no quiera estar y el que no quiera cumplir los objetivos de la institución", dijo Garza a las afueras del estadio.

¿Cómo toman el hecho de que se puede ir gratis?

"No tomo el tema porque no ha sucedido. Estamos en negociación con él y no tengo ningún otro elemento para poderles comentar de otra cosa diferente a ese aspecto. Hasta la semana pasada estamos negociando con él y seguimos sobre ese mismo aspecto", respondió.

"Como todas las negociaciones, llevan sus tiempo, pero el elemento principal tienen que ser las voluntades de las dos partes, y en estos 10 años y cuando el jugador tiene intención y la muestra tanto en medios de comunicación e institución de quererse quedar, pues aunque estemos distantes llegamos a una negociación que sea buena para las partes y si hay que hacer esfuerzos en la cuestión económica, los hemos hecho a través de este tiempo.

"Son muy diferentes todos los jugadores y las negociaciones. Hay que ver que normalmente el jugador también tiene representante y hay muchas razones dentro del contrato que se ve: las cantidades, las temporalidades, las participaciones, los porcentajes, los objetivos a llegar, una infinidad que hay dentro de un contrato y un compromiso que se tiene que cumplir de los dos lados.