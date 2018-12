Permanecerán exdelegados federales en etapa de transición por seis meses: JR

Tampico, Tam.- Al señalar que se tardarían hasta 180 días de transición, el delegado federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal dijo que aún no se ha prescindido de quienes fungieron comode la pasada administración, pero se prevé que al finalizar elsólo queden unas 25 direcciones federales o jefaturas de departamentos.

Reunido con miembros del Consejo de Industriales y Empresariales del Sur de Tamaulipas, el ahora delegado federal, apuntó que los pasados delegados están en el entendido en que cualquier momento se les pueda remover.

"Son puestos de confianza y al día de hoy siguen unos colaborando y pues yo les he dicho que no dejen todo porque, no pierde un servidor, alguna persona, pierden los tamaulipecos. Por lo pronto se sigue colaborando con ellos hasta que no se defina en México qué área de oportunidad hay de austeridad y reducción en cada dependencia", dijo.

Lo que sí, es que ningún funcionario federal va a contar con camionetas nuevas, "porque se ha dado un derroche de dinero en todos los sentidos y no es posible que traigan Suburbans, muy lujosas, cuando no hay dinero, pero si ellos son los dueños de los vehículos que vayan a utilizar, es otra cosa".

Señaló Gómez Leal que en la pasada administración federal operaban 53 delegaciones federales en Tamaulipas, las cuales podrían reducirse a unas 25 direcciones o jefaturas de departamento.

Refirió que algunos delegados han presentado sus renuncias, sin precisar cuántos, pero a la fecha continúan colaborando, "y como lo comenté en un principio, no iba a llegar yo con un chicote. Si uno hace eso, pierden los tamaulipecos".

Cuestionado sobre si existirán ex delegados o delegados tamaulipecos que perciben más que el presidente de la República, José Ramón Gómez, dijo que desconocen, pues no se saben los montos de las compensaciones, "porque una cosa es el sueldo y otra cosa es la compensación, pero ya el Presidente de la República comentó que se van a quitar todas".