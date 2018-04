Permanecerán hasta encontrar respuestas

"Esa silla está vacía en nuestros hogares y hasta no verla que esté ocupada descansaremos y si no se llega a ocupar, en la manera que sea tenemos que encontrarlos". Hermana de chofer desaparecido

Miguel Alemán, Tam.

Integrantes de los colectivos y familiares de las víctimas que buscan a sus desaparecidos durante la narcoguerra del 2010 en la zona Ribereña, aseguraron que permanecerán durante el tiempo que sea necesario para poder encontrarlos en la fosa ministerial, donde ya se realizan los trabajos de exhumación de cuerpos "NN".

"Estoy en busca de un autobús del caso Pirasol que desapareció por estos lugares, entonces cuando nos dijeron que iba a ver este destape de esta fosa, pues quisiéramos encontrarlos vivos, ¿verdad?, pero ahora sí que vamos a ver, ya sean vivos o muertos, pero tenemos que encontrarlos y regresarlos a casa.

"Yo busco a mi hermano y 29 pasajeros del primer autobús que desapareció por aquí en estos lugares, entonces en eso estamos aquí, y ahora que sí, que le pedimos a Dios que nos dé muchas fuerzas para los resultados que haya en este destape.

"En realidad no me gustaría encontrar aquí a mi hermano, pero si está me lo llevaría a casa, pues más que nada por mi mamá, pues echamos mucho de menos a mi hermano, al igual que las demás familias que están desesperadas, por no saber de sus hijos y pues aquí vamos a ver qué resultados salen", refirió entre sollozos una de las mujeres del colectivo "Voz y Dignidad por los Nuestros SLP".

Recordó que su hermano, identificado como Rafael N, era el chofer de un autobús turístico de la línea Pirasol, mismo que en ese entonces salió de Querétaro, pasando por su poblado que se llama Xilitla y también por Cd. Valles, de San Luis Potosí, pues venían con destino a esta ciudad de Miguel Alemán, donde se suponía iban a dejar pasaje, pues venían con destino a esta frontera con la intención de cruzar a los Estados Unidos.

Pero al parecer antes de llegar desaparecieron todos ellos, según consta dentro de la Averiguación Previa # 184/2015, de la PGJ de SLP, en la cual quedó establecido que la última vez que uno de los choferes tuvieron contacto con los dueños de la empresa, fue la madrugada del 18 de marzo del 2018, cuando dijeron que iban pasando por el poblado Valadeces, donde unos hombres con armas y vestidos aparentemente como policías les hicieron el alto en un retén, pero desde entonces ya no se supo nada.

OCHO AÑOS SIN SABER

"Ya son ocho años que no sabemos nada de nuestros desaparecidos", dijo al reconocer: "Es un tormento diario, día y noche, porque no saber nada de nuestro familiar desparecido, esa silla está vacía en nuestros hogares y hasta no verla que esté ocupada descansaremos y si no se llega a ocupar, en la manera que sea tenemos que encontrarlos", indicó la entrevistada.

Explicó que en total venían 27 pasajeros de SLP, pero también venían personas de Querétaro y demás localidades de esos rumbos, además de 2 choferes, sumando 29 personas en total, quienes desaparecieron durante la guerra y para ser más exactos desde el 17 de marzo del 2010, por lo que ya se cumplieron 8 años que no se sabe nada de ellos.

Por último, recordó que todos ellos tienen familias allá de donde vienen, pero aseguró que de todas maneras permanecerán en esta localidad durante el tiempo que sea necesario, a fin de poder encontrarlos, aunque tengan que estarse turnando e intercalando con otros compañeros de SLP que no pudieron venir en esta ocasión, quienes también podrían venir a relevarlos durante la búsqueda que ya se realiza en la fosa ministerial de esta ciudad.