Ciudad de México.

La actriz Silvia Pinal permanecerá hospitalizada al menos hasta este miércoles, así lo informó su hija Alejandra Guzmán. Pinal fue ingresada la noche del sábado al hospital Ángeles Pedregal por una neumonía.

"Cuando mi hermano se dio cuenta de que no podía respirar y tenía los pies muy inflamados pensábamos que pudo haber sido, no sé, muchas cosas, porque a su edad todo se complica, pero ella es muy fuerte, tiene el corazón muy sano y ahí vamos", explicó Guzmán.

SE MEJORA

De acuerdo con la cantante, la primera actriz tiene a un internista y un cardiólogo a su disposición. Mañana la visitará una enfermera para estar con ella día y noche y será, según los resultados de un estudio, que sepan la mejoría de la actriz y la fecha en que pueda ser dada de alta.

Además de Alejandra, Silvia Pinal ha recibido la visita de su hijo Luis Enrique y su ex esposo Enrique Guzmán, sin embargo ni su hija Sylvia Pasquel ni su nieta Stephani Salas se han presentado.

"No tenemos mucha comunicación desgraciadamente en estos momentos debería ser al revés, pero bueno. Ahorita lo que me importa más es mi mami, lo demás no me importa. Aquí estoy yo para apoyarla y mi hermano", comentó Guzmán.

ENRIQUE AL PENDIENtE

"Mi papá también ha estado pendiente así que al final ahí donde hubo amor cenizas quedan. De alguna manera muy extraña se siguen queriendo entonces para mí es muy bonito que me dé una palabra de aliento para ella, que esté al pendiente con el doctor porque conoce muy bien al cardiólogo", relató.

Alejandra Guzmán comentó que su madre está muy bien de ánimo, sin embargo, ya está harta de estar internada. "La verdad es que la admiro porque a veces hay que aprender de ella y yo la admiro mucho porque le está echando muchas ganas y eso es lo que cuenta".