Permanece vigente

Ciudad de México

Jane Fonda no conoce límites. Ha trabajado no sólo como actriz, también como escri­tora, editora de libros y videos de aeróbics, así como acti­vista política y blogger. To­das facetas exitosas.

Ahora se ha dedicado a la producción manteniéndose vigente no sólo en el mundo del espec­táculo, sino también en el del activismo.

SU HISTORIA

Esta comenzó a es­cribirse el 21 de diciembre de 1937 como Jane Seymour Fonda. La actriz nació en Nueva York y su nombre co­menzó a ser conocido a partir de 1960 gracias a su partici­pación en la cinta Tall Story.

Y aunque en los últimos años había espaciado sus par­ticipaciones, desde 2015 ha estado presente con la serie Grace and Frankie de Netflix, así como en las cintas “Our souls at night” también de la pla­taforma, “Crystal”, “Fathers and daughters” y “Youth”, por men­cionar algunas.

“Simplemente la gente me reconoce por diferentes mo­tivos. Pasaron demasiadas cosas en mi vida y en cierta forma la gente me recuerda. Y algo así suena muy bien”, rela­tó.

De hecho, durante su visita a México en 2015 reconoció estar viviendo la mejor etapa de su vida.

“Creo que a los 70 fue cuando de verdad las co­sas empezaron para mi. Por ejemplo, saber qué quiero en una pareja o tener un trabajo estable”, señaló.

ACTRIZ-ACTIVISTA

La actriz sabe que todos los días debe plantear su trabajo y tiene una respuesta para quien ten­ga la idea de que sólo debería dedicarse a su trabajo, según publicó la revista Vanity Fair.

“Si no hiciera la diferencia que la gente famosa se posi­cionase, los conservadores no se opondrían. Somos repeti­dores. Son las torres que ves en lo alto de las montañas que recogen tu señal y las llevan a una audiencia mayor. No­sotros recogemos la señal de las voces de la gente que no pueden ser escuchadas y amplificamos su historia”, señaló.

MARCADA POR BLANCANIEVES

Es hija de Henry Fonda y Frances Seymour Brokaw y hermana de Peter Fonda. Su nacimiento coincidió con el día del estreno de “Blancanie­ves y los siete enanos” el 21 de diciembre de 1937, el mismo año que el padre también ha­bía estrenado “Sólo se vive una vez”.

Su debut en el cine se dio con la película “Tall Story” bajo la dirección de Joshua Lo­gan. En dicha cinta dio vida a una estudiante que tuvo un romance con un jugador de baloncesto interpretado por Anthony Perkins.

Dos años después estu­vo en “Period of Adjustment” y “Walk on the wild side”. En ésta última fue dirigida por Edward Dmytryk y donde interpretó a una prostituta, pa­pel por el que recibió el premio Globo de Oro a la Nueva Actriz del año.

COMO LA ESPUMA

Su carrera despe­gó con cintas como “The morning after”, “On the golden pond”, “The China syndro­me”, “Julia” y “They shoot horses” y “Don’t they”, con las cuales obtuvo nominaciones al Ós­car, premios que ganó en 1972 y 1979 por “Klute” y “Coming home”. De hecho, con Henry Fonda es la única pareja padre-hija que ganó el premio Óscar en la categoría de Mejor Actor y en 1982 incluso estuvieron nominados los dos.

POLÉMICA

Jane Fonda también tuvo sus momentos polémicos, como la película de ciencia ficción “Barbarella” en 1968 al lado de su entonces esposo Roger Va­dim. Además de involucrarse después en otros temas polí­ticos con otro de sus esposos, Tom Hayden.

Durante la década de 1960, Fonda se dedicó al ac­tivismo político en apoyo al movimiento por los derechos civiles y a la oposición a la guerra del Vietnam. Apoyó la ocupación de la isla de Alca­traz, lo que fue visto como un intento de llamar la atención por los temas de los nativos americanos.