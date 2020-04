Permanece estable la persona herida de bala

Laredo, Texas

No hay arresto, no hay cargos y no hay identificación, aún, del hombre herido a balazos por la policía municipal, a las 3:00 de la madrugada del pasado jueves 9 de marzo, en la cuadra 70 de avenida Santa María, atrás del restaurante Golden Corral.

Joe Baeza, Vocero de la Policía de Laredo, dijo que aún no hay arresto si es que lo va a haber, entonces no se puede decir mucho, solo que el herido está estable, en San Antonio, Texas.

El lesionado, de 45 años de edad, está internado en el Centro Médico Militar de San Antonio (SAMMC), a donde fue llevado en helicóptero desde un hospital local, luego de que fuera lesionado por los plomos oficiales de al menos dos patrulleros, tras de una persecución iniciada en la esquina de Salinas y Burnisde.

En el barrio "Los Amores, un policía dio cuenta de que se escondía de él, el conductor de una camioneta Nissan, Titan, color blanca, entonces el patrullero le marcó el alto y el tipo emprendió la huida en la troca, imprimiendo velocidad.

Se inició persecución por varias calles, el policía pidió refuerzos se unieron otros compañeros de su departamento, así como agentes de la Patrulla Fronteriza y del DPS.

En la avenida Santa María, se supone que el tipo aventó dos veces la pick up blanca a las patrullas de policía y fue cuando un par de policías le dispararon.

Al final la troca blanca y la patrulla 1415, chocaron y quedaron contra la banqueta, entre los hoteles Spring Hills Suites Marriot y Days Inn and Suites.

El conductor de la Nissan, fue llevado a un hospital cercano y luego trasportado en helicóptero al SAMMC en la ciudad de El Alamo.

Joe Baeza, vocero de la Policía de esta ciudad.