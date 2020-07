Permanece aún sin control la movilidad

Río Bravo, Tam.- A pesar del cierre de establecimientos comerciales no esenciales, en el que no todos acataron las medidas sanitarias emitidas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud al permanecer varios abiertos, no se ha podido frenar la movilidad en la zona centro de la ciudad.

En recorrido realizado por reporteros de este diario, se pudo constatar como es de que negocios como de venta de accesorios para telefonía celular, paleterías, de electrónica, inclusive de artículos para fiestas permanecen abiertos al público en general con las medidas sanitarias dispuestas por la Secretaría de Salud.

En negocios tradicionales a crédito y centros comerciales en donde se cobran los envíos provenientes en su mayoría del vecino país del Norte, las largas filas son un constante e interminables durante la mayor parte del día.

Y aunque la Coepris continua adelante con las acciones ese notificaciones para el cierre de negocios no esenciales, el problema se mantiene vigente, pues ha podido más la necesidad de las personas en términos económicos, que resguardares en sus domicilios ante el nulo apoyo económico que han obtenido por parte de las autoridades derivado de la pandemia.

El problema incluye las plazas públicas en la localidad, en donde aun se puede ver claramente como es que hasta familias enteras las siguen frecuentando a pesar de las restricciones y medidas sanitarias, no en balde se contempla un cierre temporal de las áreas de esparcimiento en este caso las plazas públicas mediante el acordonamiento de los espacios.

Algunos como las paleterías y venta de accesorios de telefonía celular permanecían abiertos.