Permanece Aguililla sin luz, protestan... y nada

"No tenemos luz efectivamente, todo parece indicar que por una cuestión de dolo de parte de los grupos o de aquel grupo", expresó en un reporte al que tuvo acceso Grupo REFORMA.

"(Ayer) la gente desde la mañana se había amotinado en las puertas del cuartel para exigirle a los soldados que salieran y fueran a restablecer tanto el libre tránsito, como restablecer la luz. Estuvieron en diálogo al principio, pero la cosa se fue poniendo tensa y al filo del mediodía ya les habían estrellado un camión de basura en la puerta, ellos respondieron con gas y balas, hirieron a dos, no de gravedad, y golpearon a otras tantas con municiones, gomas. Eso sí, les llovieron pedradas y mentadas de madre. Fue una agresión mutua.

"Desde ayer ya toda la tarde estuvieron, está taponeado ahí, los soldados están adentro, ya no ha habido diálogo, vino ayer a dialogar el general Montealegre, se fue, pero la gente sigue tensa, la gente sigue al pie del cuartel y exigiéndole. Quieren que los soldados se vayan a hacer su trabajo, porque parece que no hacen nada, no tenemos luz".

En la denuncia ciudadana, se aseguró que por segunda ocasión consecutiva en este mes se están descomponiendo sus alimentos en el refrigerador, pues apenas el 21 de junio también estuvieron más de 24 horas sin energía eléctrica.

Apenas ayer, un sacerdote de Apatzingán denunció en redes sociales que se enteró por fuentes ciudadanas que la organización delictiva Los Viagras cortó por completo el suministro de electricidad.

"Al pueblo de Aguililla (le cortaron la energía), a rancherías de El Crucero, El Aguaje, Chila y El Limón; no hay electricidad", reveló.

Grupo REFORMA ha informado cómo desde hace varios meses y pese a operativos policiacos, este Municipio de la región de Tierra Caliente se encuentra en medio de una disputa a balazos por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos.

Aunado a este apagón, también sufren las 24 horas los narcobloqueos con piedras, asfalto destrozado y camiones en la vía Apatzingán-Aguililla, por lo que tienen que salir del territorio a través de una brecha enlodada hacia Coalcomán.