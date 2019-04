Perjudicaría a EU cierre de puentes

"Debería pensar dos veces antes de plantear una idea así, él es un clasista y racista, hace este tipo de amenazas y no no son correctas, a mi me parece que no se llevaran a cabo porque cualquiera sabe que Estados Unidos nos necesita". Gerardo Fernández Noroña, Diputado Federal.

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña lamentó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pretenda frenar el tránsito migratorio y de turistas en los cruces internacionales de México.

De visita en Reynosa, mencionó que esta decisión traería pérdidas económicas debido a que la mayor parte de las ganancias en comercios, tiendas departamentales y restaurantes de su país dependen de mexicanos.

"Debería pensar dos veces antes de plantear una idea así, él es un clasista y racista, hace este tipo de amenazas y no no son correctas, a mí me parece que no se llevarán a cabo porque cualquiera sabe que Estados Unidos nos necesita, son los mismos mexicanos quienes van, compran y consumen".

Advirtió que si el mandatario extranjero continúa lanzando amenazas, malos comentarios y comentarios negativos hacía esta región, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tendrá otra opción más que responder, e iniciar un proceso de defensa.

Tamaulipas cuenta con 17 cruces internacionales, cantidad que lo posiciona como el estado número uno a nivel nacional en este rubro, el 40% del comercio entre Estados Unidos y México atraviesa por este territorio anualmente.

"El presidente tiene carácter, va a seguir actuando con determinación como hasta ahora, para pelearse se necesitan dos y nuestra respuesta no va enfocada a ese tema, pero tampoco quiere decir que vamos a tolerar sus faltas de respeto y sus malas palabras".

Consideró que la única solución a este conflicto es continuar con los programas de atención a la juventud y de apoyo a las pequeñas o medianas empresas, para garantizar que la economía se active, evitando la fuga de talentos o de familias quienes buscan mejores condiciones de vida.

El representante del Partido del Trabajo acudió a una reunión con vecinos de la colonia Benito Juarez donde recibió propuestas en materia de educación y de modificaciones la reforma educativa.

Vecindad

Por el número de cruces internacionales que hay en Tamaulipas, se posiciona como el estado número uno a nivel nacional en este rubro

40% del comercio entre Estados Unidos y México atraviesa por la entidad.

17 cruces internacionales en Tamaulipas; número uno a nivel nacional.