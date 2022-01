Periodistas ´bajo fuego´; van 3 ejecutados en 2022

Las concentraciones de este martes "son un llamado urgente a las instituciones y a la sociedad para que volteen los ojos a estos asesinatos, a esta realidad que se sucede desde 2000 en los Estados de la República, porque suelen ser los periodistas locales los que se enfrentan a sus verdugos: el propio Estado, poderosos empresarios, el narco. Por cualquier cosa te matan últimamente. Y no pasa nada, como si la vida de un periodista no valiera absolutamente nada", dice el fotoperiodista Félix Márquez, desde Veracruz, uno de los territorios más salvajes en esta materia. Márquez se congratula de que 23 Estados y 35 ciudades se hayan sumado a la protesta. "Creo que esto denota el hartazgo que hay ya sobre este asunto".

Ciudad de México ha sido tradicionalmente un refugio para los reporteros amenazados. "Quizá porque es donde están los poderes y porque todo tiene más repercusión, de tal forma que el coste político es mayor y hay más respeto por los periodistas", dice Alejandro Meléndez, de Fotorreporteros MX, un colectivo de fotógrafos unidos en esta causa. Pero todo cambió cuando mataron a Rubén Espinosa en la ciudad, en la colonia Narvarte, junto a otras personas que vivían o trabajaban en su edificio. Fue en 2015 y hubo una marcha de protesta que no se repetía hasta ahora, aunque ha habido movilizaciones puntuales en los Estados. A pesar de todo, la capital sigue siendo un territorio pacífico comparado con lo que se vive en Veracruz, por ejemplo, o en Estados del norte. "En Tamaulipas hay zonas de silencio, donde no se informa o solo se informa ya de cultura, espectáculos, alguna nota social. Los medios ya no reportan balaceras, ni cadáveres, ni siquiera en las redes sociales, el silencio es total", dice Meléndez. Hay miedo, un temor que vienen avalado por las estadísticas. Cientos de agresiones y al final, las balas.

Que la profesión periodística sea una de las más amenazadas no es casualidad. Ellos representan la libertad de expresión y lo que cuentan no interesa a muchos que sea contado. "Solo hay que fijarse en el modo de operar, casi siempre hay políticos detrás de estas muertes, y las últimas informaciones de estos reporteros eran incómodas, desvelaban datos o formas de actuar que no quieren que se cuenten", afirma Mélendez. A todo ello hay que sumar una impunidad que es común al 95% de los crímenes en México. Nunca pasa nada. "En el caso de Rubén Espinosa hemos visto como iban quitando a los funcionarios en la Fiscalía cuando avanzaba la investigación para dilatar el proceso, empezar desde cero. Son las clásicas prácticas dilatorias", añade Meléndez, miembro de Periodistas Unidos.

Este martes, en Gobernación le pedirán a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, que estos crímenes no queden impunes, que se investiguen, que se tenga en cuenta el derecho de la ciudadanía a estar informada. Que paren los asesinatos de periodistas. "Esperábamos y esperamos algo distinto de este Gobierno. Deben reforzar los mecanismos de protección y las fiscalías tienen que tomar cartas en el asunto. Lo que está sucediendo es terrible", sigue Meléndez, uno de los organizadores de la concentración.

VAN 138 MUERTOS EN TRES DÉCADAS

Las protestas de este martes exigirán a los gobiernos que critiquen menos y hagan más.

Que no pongan a los periodistas en la diana y protejan sus vidas.

138 han muerto en las últimas tres décadas. Como si el país estuviera en guerra.

La relación del gobierno con los medios de comunicación ha sido ríspida en estos primeros tres años del sexenio de Morena.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acostumbra a señalar a los medios y a los periodistas con nombre y apellido en sus mañaneras, lo que ha ocasionado más de un disgusto.

Algunos se quejaron de que recibían amenazas después de ser criticados en las conferencias matutinas.