Periodistas alegan ser ´perseguidos´...

Ciudad de México.

Una lista de 34 nombres, cuya filtración no ha sido reivindicada, convirtió en un escándalo los recursos de publicidad oficial y "otros servicios", por establecer los montos que presuntamente beneficiaron a periodistas y comunicadores con recursos públicos de manera personal.

El documento, publicado originalmente por la versión digital del diario Reforma, circuló desde la noche del jueves 23 en las redes sociales, con la etiqueta #HampadelPeriodismo expresión utilizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de ayer en su conferencia de prensa matutina, en la que adelantó que un listado con esas características se había entregado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El propio INAI negó haber difundido el listado como parte de la substanciación de un recurso de revisión interpuesto con motivo de una solicitud de información en la que se pidió, a la Oficina de la Presidencia de la República, la lista de comunicadores favorecidos el sexenio pasado, a quienes se han referido sin precisar nombres ni montos tanto el mandatario como su coordinador de Comunicación Social y Vocero, Jesús Ramírez Cuevas.

Cuestionado al respecto ayer, el titular del poder ejecutivo, aseguró, "en honor a la verdad", que no fue su oficina la que difundió la lista que, hasta ahora no ha sido reivindicada por ninguna instancia oficial, pero cuyos datos si fueron aceptados por algunos de los aludidos.

LAS REACCIONES

Entre los mencionados destaca el columnista, conductor de radio y televisión, Joaquín López Dóriga, quien la noche del jueves negó haber recibido recursos del gobierno.

El listado difundido, establece que habría obtenido 251 millones 482 mil pesos a través de cuatro razones sociales, identificadas como Ankla Comunicación, Astron Publicidad, Plataforma Digital Joaquín López Dóriga y Premium Digital Group.

Otro de los incluidos es Federico Arreola, el segundo monto de mayor cuantía en la lista difundida, con 153 millones 578 mil pesos a través de la razón social Periódico Digital Sendero, empresa editora de SDP Noticias. Director de dicho portal, Arreola admitió la cantidad anoche en un editorial en el que advierte que se trata de venta de publicidad y no de injerencia indebida en su línea editorial ni para beneficio personal.

REVIRA KRAUZE

Otro de los mencionados es el historiador Enrique Krauze que, con las razones sociales Editorial Clío y Editorial Vuelta, habría obtenido 144 millones 80 mil pesos. Krauze, a través de la edición digital de Letras Libres, escribió un artículo precisando el objeto de sus contratos con el gobierno peñanietista, entre estos, la publicidad, pero también la producción de documentales que se incluyeron en la sección "otros servicios".

En Twitter, Krauze presentó el mencionado editorial de Letras Libres con el siguiente mensaje:

´´La lista selectiva de periodistas y publicidad dada a conocer ayer es muestra evidente de intolerancia, persecución y mala fe. Otro ataque a la libertad de expresión. No me intimidarán.

La discusión se amplió a la diferenciación entre los recursos otorgados de manera directa a un periodista o comunicador, respecto a los ingresos por publicidad oficial, en particular cuando el director del portal informativo Animal Político, Daniel Moreno, emitió una serie de mensajes en Twitter, para exponer también que se trataba de ingresos por conceptos publicitarios.

EN LAS REDES

El activismo en redes sociales de Animal Político, desplegado desde el jueves por la noche, posicionó la etiqueta #YoSoyAnimal con la que usuarios de redes sociales, activistas de diverso signo y otros periodistas, reivindicaron la independencia de dicho portal, recordando las investigaciones sobre Javier Duarte y la llamada Estafa Maestra, entre otros.

Daniel Moreno aparece también en el listado como beneficiario de una razón social denominada Commercial Media Bizcom, junto con los columnistas Salvador García Soto, Francisco Garfias, Ana María Salazar, Francisco Rodríguez y César Romero.

Dicha razón social, expuso Moreno Chávez, fue una agencia dedicada a colocar publicidad con la que Animal Político trabajó durante algún tiempo.

La Presidencia de la República decidió filtrar hoy una lista de periodistas que, según dicen, recibieron publicidad oficial.

En esa lista aparecemos en dos renglones. Uno como Animal Político y otro como Daniel Moreno.

TRANSPARENCIA SELECTIVA

La regulación de la publicidad oficial ha sido una vieja demanda, especialmente manifiesta en 2012, cuando el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, prometió una ley al respecto. Dicha ley se incluiría luego como objetivo del Pacto por México, pero jamás se concretó.

Ya hacia el final del sexenio, una iniciativa pasó los ámbitos legislativos, pero fue controvertida por lo que no se pudo implementar, mientras que la administración peñanietista gastó alrededor de 60 mil millones de pesos en publicidad de manera discrecional.

Relación compleja con medios

>A través de su trayectoria, Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una relación complicada con los medios de comunicación y, desde la campaña de 2018, suele desmentir, descalificar o imponer calificativos y sobrenombres a medios de comunicación, como parte de lo que él denomina su "derecho de réplica" al mismo tiempo de reivindicar respeto a la libertad de expresión.

> Al referirse a su respeto a la libertad de expresión, y su compromiso con no censurar a medios ni periodistas, López Obrador mencionó los casos de algunos comunicadores que aparecen en el listado difundido el jueves.

> Sobre Pablo Hiriart, columnista de El Financiero, dijo:

> "Él políticamente -porque no me gusta meterme en cosas familiares- políticamente, fue el de comunicación de Salinas". Estuvo no sé si en El Nacional o alguno de estos periódicos que ya no existen que eran boletines".

> De Raymundo Riva Palacio, dijo:

> "Estuvo con Salinas, Otto Granados, el que acaba de salir de secretario de Educación, fue el de comunicación social con Salinas".

> Añadió: "Ellos se dedicaron a apuntalar el régimen neoliberal, neoporfirista. Yo me he dedicado a cuestionar al régimen neoliberal, neporfirista, a cambiarlo, a transformarlo".

> En el listado difundido el jueves, pablo Hiriart aparece como beneficiario de 22 millones de pesos a través de la razón social Comunicación Extensa, en tanto Rivapalacio, con Estrictamente Digital, aparece con 31 millones de pesos.