Perfilan fallo en sus ideas: Discutirán sobre el aborto este miércoles

No solo existe el llamado de Mississippi para anular Roe v. Wade, sino que los jueces ya están considerando una ley de Texas que prohíbe el aborto en aproximadamente seis semanas y está redactada para dificultar la presentación de desafíos legales en su contra.

Los jueces no escribirán en una pizarra en blanco mientras consideran el futuro de los derechos al aborto en los EU han tenido mucho que decir sobre el aborto a lo largo de los años, en opiniones, votos, testimonios de confirmación del Senado y en otros lugares.

Solo uno, Clarence Thomas, ha pedido abiertamente que se anule el caso de Roe y Planned Parenthood contra Casey, los dos casos que establecieron y reafirmaron el derecho de la mujer al aborto.

JOHN ROBERTS

Roberts votó a favor de mantener las restricciones en dos casos importantes de aborto, en la mayoría en 2007 para mantener la prohibición de un método de aborto que los oponentes llaman "aborto por nacimiento parcial" y en desacuerdo en 2016 cuando el tribunal anuló las restricciones de Texas sobre las clínicas de aborto en un caso llamado Whole Woman´s Health.

Pero cuando una ley prácticamente idéntica de Luisiana se presentó ante el tribunal en 2020, Roberts votó en contra y escribió la opinión controlando el resultado del caso y derogando la ley de Luisiana. El presidente del Tribunal Supremo dijo que sigue creyendo que el caso de 2016 "se decidió erróneamente", pero que la cuestión era "si cumplirlo al decidir el presente caso".

Las opiniones de Roberts sobre cuándo romper con el precedente de la corte podrían determinar hasta dónde está dispuesto a llegar en el caso de Mississippi.

En su audiencia de confirmación de 2005, dijo que anular el precedente "es una sacudida para el sistema legal", que depende en parte de la estabilidad y la imparcialidad.

CLARENCE THOMAS

Thomas votó para revocar a Roe en 1992, en su primer mandato en la corte, cuando era un disidente en Planned Parenthood v. Casey. Desde entonces, ha pedido en repetidas ocasiones que se anule a Roe y Casey.

En 2000, escribió en desacuerdo cuando el tribunal anuló la prohibición de Nebraska sobre el "aborto por nacimiento parcial". Al relatar la decisión del tribunal en Roe, escribió: "En 1973, este tribunal anuló una ley de la Legislatura de Texas que había estado en vigor desde 1857, convirtiendo así los estatutos del aborto inconstitucionales en docenas de estados. Como demostraron hábilmente algunos de mis colegas de la Corte, pasados y presentes, esa decisión fue gravemente errónea. El aborto es un acto único, en el que termina el ejercicio de control de la mujer sobre su propio cuerpo, según el punto de vista de la persona, la vida humana o la vida humana potencial. Nada en nuestra Constitución Federal priva al pueblo de este país del derecho a determinar si las consecuencias del aborto para el feto y la sociedad superan la carga de un embarazo no deseado sobre la madre. Aunque un Estado puede permitir el aborto, nada en la Constitución dicta que un Estado deba hacerlo ".

STEPHEN BREYER

Breyer ha sido el autor principal de dos mayorías judiciales en defensa del derecho al aborto, en 2000 y 2016. Nunca ha votado a favor de mantener una restricción al aborto, pero ha reconocido la controversia sobre el aborto.

Millones de estadounidenses creen "que un aborto es similar a causar la muerte de un niño inocente", mientras que millones de otros "temen que una ley que prohíbe el aborto condenaría a muchas mujeres estadounidenses a vidas que carecen de dignidad", escribió en el caso de Nebraska. Hace 21 años, calificó esos puntos de vista como "prácticamente irreconciliables". Aún así, escribió Breyer, debido a que la Constitución garantiza "la libertad individual fundamental" y tiene que gobernar incluso cuando hay fuertes divisiones en el país, "esta Corte, en el transcurso de una generación, ha determinado y luego redeterminado que la Constitución ofrece protección básica al derecho de la mujer a elegir".

SAMUEL ALITO

Alito tiene un largo historial de votos y escritos que se oponen al derecho al aborto, como jurista y, anteriormente, como abogado del gobierno.

Alito ha votado para defender todas las leyes de aborto que la corte ha considerado desde su confirmación en 2006, uniéndose a una mayoría para defender la ley federal de aborto por "nacimiento parcial" y disentir en los casos de 2016 y 2020.

Como juez de la corte federal de apelaciones, votó a favor de mantener una serie de restricciones al aborto en Pensilvania, incluida la obligación de que una mujer notifique a su cónyuge antes de someterse a un aborto. La Corte Suprema finalmente anuló la regla de notificación en Casey y reafirmó el derecho al aborto en 1992 por un voto de 5-4.

Trabajando para la administración Reagan en 1985, Alito escribió en un memorando que el gobierno debería decir públicamente en un caso de aborto pendiente "que no estamos de acuerdo con Roe v. Wade". Casi al mismo tiempo, al solicitar un ascenso, Alito señaló que estaba "particularmente orgulloso" de su trabajo, argumentando "que la Constitución no protege el derecho al aborto".

SONIA SOTOMAYOR

Sotomayor se unió a la corte en 2009 prácticamente sin antecedentes sobre cuestiones de aborto, pero ha votado repetidamente a favor del derecho al aborto desde entonces. Recientemente, cuando la corte permitió que entrara en vigencia la restrictiva ley de aborto de Texas, Sotomayor acusó a sus colegas de enterrar "la cabeza en la arena". Ella fue la mayoría en los casos de clínicas de aborto de Texas y Louisiana.

El descontento de Sotomayor con el reciente fallo de la corte en Texas fue evidente en una aparición virtual que hizo. "No puedo cambiar la ley de Texas, pero tú puedes", dijo.

ELENA KAGAN

Kagan también ha votado repetidamente a favor del derecho al aborto en más de 11 años como juez. También podría decirse que es la voz más consistente en la corte que defiende la importancia de adherirse a los precedentes y se puede esperar que intente persuadir a sus colegas para que no abandonen las protecciones constitucionales para el aborto.

Kagan estaba en la mayoría cuando el tribunal anuló las restricciones de Texas y Luisiana sobre las clínicas de aborto. Más recientemente, Kagan calificó la nueva ley de aborto de Texas como "evidentemente inconstitucional" y un "conflicto claro, y de hecho indiscutible, con Roe y Casey".

Kagan ya había lidiado con el tema del aborto antes de convertirse en juez. Mientras trabajaba en la Casa Blanca de Clinton, fue coautora de un memorando que instaba al presidente por razones políticas a apoyar una prohibición del aborto tardía propuesta por los republicanos en el Congreso, siempre que contuviera una excepción para la salud de la mujer. . En última instancia, el presidente George W. Bush firmó una prohibición similar del aborto tardío sin una excepción de salud. La Corte Suprema lo confirmó.

NEIL GORSUCH

Gorsuch tiene quizás el historial más corto de abortos entre los nueve jueces. Él estaba en la mayoría permitiendo que entrara en vigencia la restrictiva ley de aborto de Texas. En desacuerdo en 2020, habría mantenido las restricciones de las clínicas de aborto de Luisiana. Como juez de la corte de apelaciones antes de unirse a la Corte Suprema en 2017, Gorsuch discrepó cuando sus colegas se negaron a reconsiderar un fallo que impedía que el entonces gobernador de Utah, Gary Herbert, cortara los fondos para la rama estatal de Planned Parenthood. Pero Gorsuch insistió en su audiencia de confirmación en el Senado que estaba preocupado por cuestiones de procedimiento, no por el tema. "No me importa si el caso es sobre un aborto o aparatos o cualquier otra cosa", dijo.

BRETT KAVANAUGH

El nombre de Kavanaugh se agregó a la lista de candidatos a la Corte Suprema del ex presidente Donald Trump poco después de que se pusiera del lado de la administración en un caso de 2017 relacionado con el aborto. Trump lo eligió para la corte el año siguiente.

Como juez, Kavanaugh discrepó de la decisión de Luisiana y votó para permitir que la nueva ley de Texas entre en vigencia, aunque ha adoptado una postura menos absolutista que algunos de sus colegas conservadores.

En el caso de Luisiana, por ejemplo, Kavanaugh escribió que se necesitaba más información sobre cómo las restricciones del estado sobre las clínicas afectarían a los médicos que realizan abortos y parecía sugerir que su voto podría cambiar sabiendo esa información.

Los escritos más extensos de Kavanaugh sobre el aborto llegaron mientras era juez en la corte federal de apelaciones en Washington. La administración Trump había apelado un fallo de un tribunal inferior que le ordenaba permitir que una inmigrante embarazada de 17 años bajo su custodia se sometiera a un aborto. La política de la administración era negarse a ayudar a esos menores a abortar mientras estaban bajo custodia.

AMY CONEY BARRETT

El único voto público de Barrett en la Corte Suprema con respecto al aborto fue permitir que la ley de Texas "latido del corazón fetal" entrara en vigencia. También emitió dos votos como juez de la corte de apelaciones para reconsiderar los fallos que bloquearon las restricciones al aborto en Indiana.

En 2016, poco antes de las elecciones que pondrían a Trump en el cargo, comentó cómo pensaba que la ley del aborto podría cambiar si Trump tuviera la oportunidad de nombrar jueces. "Yo ... no creo que el caso central, el núcleo de Roe sostiene que, ya sabes, las mujeres tienen derecho a un aborto, no creo que eso cambie", dijo Barrett, entonces profesor de derecho de Notre Dame. Dijo que sería más probable que se mantuvieran los límites a lo que llamó "abortos muy tardíos" y las restricciones a las clínicas de aborto.

Barrett también tiene un largo historial de oposición personal al derecho al aborto, siendo coautor de un artículo de revisión de la ley de 1998 que decía que el aborto es "siempre inmoral". En su audiencia de 2017 para ser juez de la corte de apelaciones, Barrett dijo en un testimonio escrito: "Si me confirman, mis opiniones sobre esta o cualquier otra cuestión no influirán en el desempeño de mis funciones como juez".