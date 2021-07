Perfilan 1,203 mdp en multas a partidos

La Unidad de Fiscalización sancionará 60 malas conductas; sin embargo, las que acaparan el 46.12 por ciento corresponden a egresos no reportados o comprobados y eventos registrados en el sistema del Instituto de manera extemporánea.

El 55.7 por ciento de las multas -tanto nacional como estatal- lo concentraron Morena, con 373 millones 110 mil pesos; Fuerza por México -que tuvo su primera y última elección-, con 102 millones 975 mil; lo mismo que Redes Sociales Progresistas, con 100 millones 913 mil pesos, y el PRI, con 93 millones 778 mil pesos.

Mientras que para el PAN se prevé una multa de 88 millones 467 mil pesos; PT, con 85 millones 955 mil; PVEM, con 84 millones 538 mil; Movimiento Ciudadano, con 73 millones 198 mil; Encuentro Solidario, con 55 millones 86 mil, y PRD, con 42 millones 843 mil.

CIFRA MILLONARIA

De acuerdo con el resumen, con fecha del 19 de julio, de lo detectado a 27 mil 812 candidatos a cargos a diputados federales y locales, Gobernadores y Alcaldes, las sanciones por no reportar egresos ascienden a 348 millones 256 mil pesos, por egresos no comprobados suman 104 millones de pesos y por eventos extemporáneos alcanzan 102 millones 77 mil pesos.

La aportación a campañas por parte de entes prohibidos será castigada con 7 millones 827 mil 525 pesos; por aportaciones en especie superiores a 90 UMAS con 11 millones 984 mil; por donaciones en efectivo superiores a 90 UMAS con 10 millones 768 mil, y aportaciones de personas no identificadas con 2 millones 796 mil.

En varios casos se dará vista a la Fiscaliza Especializada en Delitos Electorales. Por ejemplo, se denunciarán tres expedientes de Nuevo León, donde el PAN recibió 700 mil pesos de entres prohibidos; la alianza PRI-PRD un millón 700 y Movimiento Ciudadano 300 mil.

"A través de estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios", indica el dictamen de la campaña en NL.

El 91.46 por ciento de las sanciones serán para partidos nacionales, el 8 por ciento para institutos políticos locales, que suman 96 millones 832 mil, y el .5 por ciento, 6 millones, para candidatos independientes.

Los proyectos de multas serán votados por el Consejo General del INE este jueves.

Errores comunes

Otros errores comunes fueron no reportar gastos en los tres días regulados, inversión en representantes de casilla, ingresos no reportados o comprobados, mentir en informes financieros, y no incorporar en sus reportes inmuebles rentados o prestados para casas de campaña.

Asimismo rebases de tope de gastos, propaganda no reportada, no destinar el 40 por ciento de su presupuesto a candidatas y no comprobar o presentar contratos.

Los partidos políticos siguen sin corregir su desaseo financiero.