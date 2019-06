Pereira no entra en planes del Rebaño para el próximo torneo

Guadalajara, México.

El listado lo conforman: Jair Pereira, Jesús Godínez, Miguel Jiménez, Edson Torres, Óscar Macías, Guillermo Madrigal, Kristian Álvarez y Tony Alfaro, este último fue prestado al Atlético Zacatepec.



Al ex capitán rojiblanco Pereira le buscan equipo, las opciones que suenan para llevarse al defensa central son Atlético de San Luis y Puebla; Godínez se encuentra con el Tri Sub 22 para el Torneo Esperanzas de Toulon, mientras que Torres y Macías jugaron a préstamo con los Lobos BUAP el torneo anterior.



Madrigal pertenece a Monterrey, pero no entra en planes de Tomás Boy. Álvarez jugó la temporada pasada con Leones Negros.



El Rebaño regresó a los entrenamientos en Verde Valle luego de las vacaciones por el fin del torneo.



La única ausencia fue la de Isaac Brizuela ya que se casa hoy.



El equipo realizó trabajo en el gimnasio y un interescuadras en espacio reducido.



Tomas Boy supervisó la práctica junto a su cuerpo técnico en el que ya se integró su hijo, Claudio Boy.



El equipo viajará el martes a Cancún donde hará pretemporada del 4 al 15 de junio.