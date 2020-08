Perdona AMLO a Calderón por el robo de la presidencia

Acapulco.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que ya perdonó al expanista Felipe Calderón por robarle la elección en el año 2006.

En conferencia desde Acapulco, el Mandatario federal manifestó que Calderón está molesto por el escándalo de corrupción de Genaro García Luna, pero se deslindó del juicio que se sigue contra el exfuncionario en Estados Unidos.

“Que no se confunda nadie, yo no puedo ser cómplice, no puedo ser tapadera de nadie, está enojado el exPresidente Calderón conmigo, dice que hay persecución política, nada de eso, yo ya lo perdoné, nos robó la Presidencia, él lo sabe”, dijo.

“Pero yo no odio, no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos que está investigando el caso de García Luna, que fue su Secretario de Seguridad pública, ni modo que yo vaya a decirle al juez de Estados Unidos: ya no investigues, exonera a García Luna, pues eso no lo puedo hacer, obviamente no me corresponde, ese es un asunto del Gobierno estadounidense”.

En días pasados, López Obrador aseguró que, durante la Administración de Calderón, México se convirtió en un narcoestado, donde los criminales tenían un vicepresidente de facto, ya que García Luna era “el dedo chiquito” del entonces panista.

En respuesta, Calderón sostuvo que los señalamientos son una muestra de que es un perseguido político del actual Gobierno.

Este viernes, López Obrador insistió en que no puede hacer nada para detener el proceso penal contra García Luna, acusado recibir sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección.