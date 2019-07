Perdimos el hambre: La Volpe

Toluca, Edomex

El club de futbol Toluca estuvo lejos de su mejor nivel futbolístico, además de que careció de actitud, aseguró el técnico argentino Ricardo La Volpe, quien destacó que el revés de este domingo ante Querétaro los hace replantear muchas cosas.

"Perdimos el hambre que se tenía en el final del torneo anterior y hoy al equipo le faltó actitud, vi un equipo que pensaba que no era el América o Cruz Azul, hoy vi frío al equipo", dijo.

No obstante, advirtió que están a tiempo de corregir las fallas que cometieron y que provocaron esta mala presentación en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

"No estoy contento, ni tampoco mis jugadores, es un golpe que hay que analizarlo, son resultados que uno nunca espera, pero en el futbol si no juegas bien no hay partido fácil, hoy jugamos mal y no hay justificación", apuntó al término del duelo disputado en el estadio Nemesio Díez.

Luego del 0-2 en contra, aceptó que se equivocó "creí que tenía una defensa sólida y no es así, ahora vamos a trabajar más en esa zona y tendremos que traer jugadores de experiencia".

"En la semana yo dije que estaba previsto traer un central, con la baja de (Rodolfo) Salinas habrá que trabajar, tenemos cinco días para corregir errores, la baja de Salinas afectará, pero esto es de 11 jugadores", acotó.

No obstante, confirmó que el delantero argentino Enrique Triverio está fuera de los planes, ya que requieren reforzarse en su cuadro bajo.

"Triverio estaba en las cuatro bajas, después de los partidos de pretemporada noto que flaqueábamos en defensa, recibimos dos goles contra Santos Laguna, cuatro contra León, y los equipos se arman de atrás a adelante", sentenció.